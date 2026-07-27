Slušaj vest

Luka Vildoza je završio jednu od najzvučnijih transfer saga ovog leta i zvanično zadužio dres Partizana, a sada su se pojavili i detalji njegovog ugovora sa crno-belima.

Prema saznanjima Telesporta, argentinski plejmejker će u prvoj sezoni u Beogradu inkasirati 750.000 evra, dok će mu u drugoj godini ugovora pripasti još 800.000 evra.

To znači da bi Vildoza, ukoliko ostane u Humskoj do isteka dvogodišnje saradnje, ukupno mogao da zaradi čak 1.550.000 evra.

Iako cifra zvuči ogromno, na tržištu evropske košarke ona nije iznenađujuća za igrača sa Vildozinim iskustvom. Partizan je dobio evroligaški proverenog organizatora igre, a crno-beli se nadaju da će Argentinac u Beogradu ponovo pronaći formu koja ga je svojevremeno dovela do statusa jednog od najboljih bekova u Evropi.

1/11 Vidi galeriju Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport

Vildoza u Partizan stiže iz Virtusa iz Bolonje, za koji je prošle sezone nastupao u Evroligi. Na 19 utakmica prosečno je beležio 7,6 poena, 4,4 asistencije, 2,2 skoka i 1,4 ukradene lopte.

Tokom bogate karijere nosio je dresove Baskonije, Crvene zvezde, Panatinaikosa i Olimpijakosa, a imao je i kratku epizodu u NBA ligi u ekipi Milvoki Baksa.

Upravo njegov period u Crvenoj zvezdi dodatno je podigao prašinu nakon potpisa za Partizan. Vildoza je u sezoni 2022/23 bio jedan od najvažnijih igrača crveno-belih i brzo je osvojio simpatije navijača, zbog čega je njegov prelazak u večitog rivala izazvao burne reakcije.