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Transfer Luke Vildoze u Partizan i dalje trese srpsku sportsku javnost, a sada se oglasio i čovek koji zna kako izgleda prelazak iz jednog tabora u drugi.

Igor Radusinović, poznatiji kao Tasteless, bivši kapiten Crvene zvezde u esportu i nekadašnji član crveno-belih u igri League of Legends (LoL), privukao je pažnju svojom reakcijom na dolazak Argentinca u Humsku.

Tasteless je upravo jedan od onih koji su prošli put koji je Vildoza sada izabrao - prelazak iz Crvene zvezde u Partizan. Njegov transfer svojevremeno takođe je izazvao veliku pažnju, a sada se oglasio povodom najzvučnijeg košarkaškog prelaska ovog leta.

Nakon što je objavljeno da će Vildoza obući crno-beli dres, Radusinović je na društvenim mrežama prokomentarisao potez argentinskog plejmejkera, a njegova poruka nije prošla nezapaženo među navijačima.

"Brat moj, Mustafa", napisao TasteLess na svom nalogu na društvenoj mreži "X".

Iako je reč o različitim sportovima, priča je slična - čovek koji je nosio obeležja Crvene zvezde odlučio je da karijeru nastavi u Partizanu, što je uvek tema koja izaziva burne reakcije.

Vildoza je prethodno branio boje crveno-belih u sezoni 2022/23 i za kratko vreme postao jedan od miljenika navijača. Njegov odlazak u redove najvećeg rivala zato je izazvao pravi zemljotres među pristalicama Zvezde.

1/11 Vidi galeriju Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport

Sada je i reakcija bivšeg kapitena Zvezde u esportu dodatno podgrejala priču koja trese sportsku javnost u Srbiji.