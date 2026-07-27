Nikola Jokić je proslavio pobedu sa članovima porodice, ćerkom, sinom, bratom i prijateljima, a potom je izašao na stazu gde je otvorio šampanjac. Međutim, ubrzo je morao da beži nakon što je predao šampanjac jednom poznaniku koji je odlučio da ga poprska njime.

"Ovo je velika pobeda za nas u velikoj trci kao što je "Dužijanca". Očekivali smo možda malo veću konkurenciju, pa i neka grla iz inostranstva, jer "Dužijanca" to zaslužuje, to je jedna od najboljih trka u regionu. Drago mi je što trofej ostaje u Somboru, a svakako ćemo pokušati da trofej ostane kod nas i dalje. Sjajnu saradnju imamo sa Vladom Pribićem, zbog njega sam zavoleo ovaj sport, drago mi je što je baš on sada u prvom planu posle pet pobeda. Emocije su sjajne, i nadamo se da neće još skoro stati", poručio je Jokić.