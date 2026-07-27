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Sve je počelo kada je na društvenim mrežama osvanula fotografija sa luksuzne jahte na kojoj mu u krilu sedi atraktivna brineta dok se zagrljeni smeju, a sada je jasno da se novopečeni par praktično ne razdvaja.

Marko Jarić Foto: DAME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia

Zanosna Izabela potvrdila je da zajedno uživaju u letnjim čarima, objavivši na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj Jarić u jednoj destileriji degustira rakiju.

Iako nisu želeli da otkriju tačnu lokaciju na kojoj se nalaze, očigledno je da uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

„Domaća rakija”, kratko je napisala u opisu fotografije na kojoj pozira bivši as.

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Foto: Screenshot / Instagram

Podsećanja radi, Marko Jarić iza sebe ima brak sa svetski poznatim supermodelom Adrijanom Limom, pa i ne čudi što je njegov emotivni status i danas pod budnim okom javnosti.

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