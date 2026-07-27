Bivši srpski košarkaš Marko Jarić već mesecima ne silazi sa stranica žute štampe, a razlog ovoga puta nisu sportski uspesi, već njegov ponovo uzbudljiv i intrigantan ljubavni život.
Košarka
MARKO JARIĆ SA NOVOM DEVOJKOM DEGUSTIRA RAKIJU, ONA OBJAVILA SLIKU KOJA JE "ZAPALILA" INTERNET! Ne razdvajaju se, pogledajte šta radi legendarni srpski košarkaš
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Sve je počelo kada je na društvenim mrežama osvanula fotografija sa luksuzne jahte na kojoj mu u krilu sedi atraktivna brineta dok se zagrljeni smeju, a sada je jasno da se novopečeni par praktično ne razdvaja.
Marko Jarić Foto: DAME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia
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Zanosna Izabela potvrdila je da zajedno uživaju u letnjim čarima, objavivši na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj Jarić u jednoj destileriji degustira rakiju.
Iako nisu želeli da otkriju tačnu lokaciju na kojoj se nalaze, očigledno je da uživaju u svakom zajedničkom trenutku.
„Domaća rakija”, kratko je napisala u opisu fotografije na kojoj pozira bivši as.
Foto: Screenshot / Instagram
Podsećanja radi, Marko Jarić iza sebe ima brak sa svetski poznatim supermodelom Adrijanom Limom, pa i ne čudi što je njegov emotivni status i danas pod budnim okom javnosti.
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