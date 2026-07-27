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Muška i ženska 3x3 U23 reprezentacija Srbije završile su učešće na ovogodišnjoj Ligi nacija, posle šest odigranih turnira, tri pre nešto manje od tri nedelje u Rigi i tri u prethodna tri dana na drugom „stopu“ u letonskom gradu Ventspilsu.

Naši muškaraci zauzeli su drugo mesto sa 500 tur poena iza Letonije, koja je osvojila 560 poena, dok je na trećem mestu bila Poljska sa 400 poena.

1/4 Vidi galeriju Reprezentacija Srbije 3x3 Foto: FIBA

U konkurenciji devojaka, Srbija je zauzela treće mesto sa 375 poena. Letonija je bila prva sa 550 poena, a druga Poljska sa 500 poena.

Na Svetsko prvenstvo sa svih turnira idu prvoplasirane ekipe, kao i jedna najbolja drugoplasirana ekipa, a postoje šanse da se otvori još neko mesto za drugoplasirane ekipe. Srbija je u muškoj konkurenciji sa 500 poena trenutno najbolja drugoplasirana ekipa, ali će konačan redosled biti poznat 25. avgusta kada se završe svi turniri.

Trener muške U23 3×3 reprezentacije Srbije Danilo Lukić izneo je utiske posle turnira u Ventspilsu.

„Iako konačan plasman na tabeli možda ne pokazuje pravu sliku, ovo ne smatram neuspehom. Naprotiv, u kontekstu zalaganja i davanja maksimuma, pa i preko sopstvenih mogućnosti, ovo predstavlja veliki uspeh. Igrali smo sa distorzijama zgloba Kovačevića i Đorđevića, sa povređenom Ahilovom tetivom Labovića, koji je odigrao samo jednu stanicu na oko 50 odsto svojih mogućnosti, ali je uprkos tome dao ogroman doprinos ekipi. Takođe, Cvrkota je insistirao da odigra jednu stanicu sa polomljenim prstom na jednoj ruci. Osposobiti igrače sa ovakvim povredama da nastupe bilo bi nemoguće bez rada kompletnog stručnog štaba, a taktički pripremiti tim koji je bio toliko fizički ograničen predstavljalo je poseban izazov. Verujem da će se napor koji su svi uložili tokom prethodna nepuna tri meseca ipak isplatiti i da ćemo se plasirati na Svetsko prvenstvo kao najbolja drugoplasirana reprezentacija, na poziciji na kojoj se trenutno nalazimo nakon osam od ukupno 17 stanica FIBA 3×3 U23 Lige nacija.“

Sličnog mišljenja je i reprezentativac Lazar Kovačević.

„Odigrali smo dve veoma teške stanice u Letoniji, kako fizički, zbog samog sistema takmičenja, tako i psihički, uz mnogo uspona i padova. Nažalost, nismo ostvarili ono što smo zacrtali pre početka takmičenja. U međuvremenu su se dogodile i neke loše stvari po nas, poput povreda igrača na koje smo računali pre samog takmičenja, što je svakako uticalo na tok turnira. Naravno, to ne želim da koristim kao izgovor. Reprezentacija Letonije je zasluženo osvojila prvo mesto i ovom prilikom im čestitam na tome. Takođe, moram da pohvalim ceo stručni štab na ogromnoj posvećenosti i profesionalizmu, kao i saigrače Labovića i Cvrkotu, koji su drugu stanicu izneli uprkos povredama, što nikako ne treba zanemariti. Bili su izuzetno važni šrafovi naše ekipe, kako bismo ostvarili što bolji rezultat i završili takmičenje kao najbolja drugoplasirana reprezentacija. Iz Letonije se vraćamo sa gorkim ukusom, ali i sa nadom da ćemo uspeti da se plasiramo na Svetsko prvenstvo i da tamo ispravimo utisak koji smo ostavili u Ligi nacija.“

1/6 Vidi galeriju Ženska reprezentacija Srbije 3x3 Foto: FIBA

Trener ženske U23 3×3 reprezentacije Srbije Marko Popadić rekao je o učinku na dva „stopa“ Lige nacija:

„Zadovoljni smo osvojenim trećim mestom, posebno ako se uzme u obzir da je čak pet od šest igračica prvi put nastupilo u FIBA 3×3 U23 Ligi nacija. Ovaj rezultat potvrđuje da gradimo sistem i stvaramo bazu za generacije koje dolaze, što je jedan od naših najvažnijih ciljeva. Nažalost, veliku senku na kraj turnira bacila je povreda našeg kapitena Marine Marčetić u poslednjem minutu poslednje utakmice. To nam svima ostavlja gorak utisak, a Marini od srca želimo brz i uspešan oporavak. Posebno smo ponosni na ove devojke, na način na koji su predstavljale Srbiju, njihov odnos prema nacionalnom dresu, borbenost i zajedništvo. Verujem da će svako naredno okupljanje biti još kvalitetnije i da ćemo iz ovog iskustva izaći još jači.“

Igračica Srbije Marina Marčetić, koja je doživela povredu u samom finišu poslednjeg basketa, kaže:

„Pre svega, želim da se zahvalim saigračicama i stručnom štabu, koji je tokom celog takmičenja bio maksimalno profesionalan. Iza nas su teški turniri iz kojih smo izvukle ono najbolje iz svih nas i nadam se da smo prikazale igru na visokom nivou. Ekipa je bila podmlađena i većina devojaka će imati priliku da i naredne godine nastupa u FIBA 3×3 U23 Ligi nacija, sa iskustvom stečenim ove sezone. Nadamo se da smo inspirisale i druge devojke da se bave 3×3 basketom i da ćemo u budućnosti pokazati gde pripadamo kao nacija košarke i basketa.“ – poručuje Marina Marčetić.