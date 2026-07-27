FOTKA KOJA OBILAZI SVET! LEBRON DŽEJMS PREDSTAVLJEN U FILADELFIJI! Poznato je i koji će broj nositi na dresu, ovo baš nikoga nije iznenadilo!
Prva zvezda lige će tako i u taboru Seventisiksersa na leđima imati prepoznatljiv broj - 23.
Džejms je na ovaj način nastavio tradiciju sa brojem koji je obeležio veći deo njegove bogate karijere. Slavnu „23-jku” nosio je još na početku NBA puta u Klivlendu, sa njom se vratio u tabor Kavalirsa, a isti broj ga je pratio i tokom ere u Los Anđeles Lejkersima.
Cene ulaznica skočile i do pet puta
Uticaj njegovog potpisa odmah se odrazio na novčanike navijača i sekundarno tržište karata:
Eksplozija cena na TickPick-u: Dok je prosečna cena karte za mečeve Siksersa prošle sezone iznosila skromnih 68 dolara, najjeftinija ulaznica za predstojeći pripremni meč sada košta čak 283 dolara.
Haos na SeatGeek-u: Najjeftinije mesto za pripremni okršaj protiv Bostona (16. oktobra) skočilo je sa 107 na neverovatnih 540 dolara - i to za manje od sat vremena nakon zvanične objave o transferu.
Lebron još nije obučen istrčao na parket, ali je u Filadelfiji već naveliko počela opšta groznica za predstojeću sezonu!