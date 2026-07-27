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Prva zvezda lige će tako i u taboru Seventisiksersa na leđima imati prepoznatljiv broj - 23.

Džejms je na ovaj način nastavio tradiciju sa brojem koji je obeležio veći deo njegove bogate karijere. Slavnu „23-jku” nosio je još na početku NBA puta u Klivlendu, sa njom se vratio u tabor Kavalirsa, a isti broj ga je pratio i tokom ere u Los Anđeles Lejkersima.

Cene ulaznica skočile i do pet puta

Uticaj njegovog potpisa odmah se odrazio na novčanike navijača i sekundarno tržište karata:

Eksplozija cena na TickPick-u: Dok je prosečna cena karte za mečeve Siksersa prošle sezone iznosila skromnih 68 dolara, najjeftinija ulaznica za predstojeći pripremni meč sada košta čak 283 dolara.

1/4 Vidi galeriju Treći meč polufinala Zapada, Lejkersi - Oklahoma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia

Haos na SeatGeek-u: Najjeftinije mesto za pripremni okršaj protiv Bostona (16. oktobra) skočilo je sa 107 na neverovatnih 540 dolara - i to za manje od sat vremena nakon zvanične objave o transferu.

Lebron još nije obučen istrčao na parket, ali je u Filadelfiji već naveliko počela opšta groznica za predstojeću sezonu!