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Selektor košarkaške reprezentacije Italije, Luka Banki, objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće okršaje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Azure najpre očekuje teško gostovanje selekciji Bosne i Hercegovine 28. avgusta u Tuzli, dok će tri dana kasnije u Pezaru ugostiti reprezentaciju Srbije.

Na spisku su sledeći igrači: 

Niko Manion, Stefano Tonut, Nikolo Meli, Simone Fontekio, Darijus Tompson, Amedeo Tesitori, Đampaolo Riči, Mateo Spanjolo, Gabriele Proćida, Saliu Niang, Frančesko Ferari, Tomaso Baldaso, Nikola Akele, Đovani Emejuru, Džon Petručeli i Alesandro Pajola.

Nikola Jokić Foto: Printscreen, YouTube/Sportissimo

Podsećanja radi, plasman na Svetsko prvenstvo obezbediće tri najbolje plasirane selekcije iz grupe J, a trenutno stanje u grupi izgleda ovako:

Turska 12
Italija 11
Srbija 10
Litvanija 9
Island 9
BiH 8

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