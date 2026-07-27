KO IZLAZI NA MEGDAN SRBIJI? Selektor Italije objavio spisak igrača!
Selektor košarkaške reprezentacije Italije, Luka Banki, objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće okršaje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Azure najpre očekuje teško gostovanje selekciji Bosne i Hercegovine 28. avgusta u Tuzli, dok će tri dana kasnije u Pezaru ugostiti reprezentaciju Srbije.
Na spisku su sledeći igrači:
Niko Manion, Stefano Tonut, Nikolo Meli, Simone Fontekio, Darijus Tompson, Amedeo Tesitori, Đampaolo Riči, Mateo Spanjolo, Gabriele Proćida, Saliu Niang, Frančesko Ferari, Tomaso Baldaso, Nikola Akele, Đovani Emejuru, Džon Petručeli i Alesandro Pajola.
Podsećanja radi, plasman na Svetsko prvenstvo obezbediće tri najbolje plasirane selekcije iz grupe J, a trenutno stanje u grupi izgleda ovako:
Turska 12
Italija 11
Srbija 10
Litvanija 9
Island 9
BiH 8