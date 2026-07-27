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Muška reprezentacija Srbije do 18 godina završila je grupnu fazu na Evropskom prvenstvu kao drugoplasirana u grupi B.

Srbija je u meču poslednjeg trećeg kola savladala Dansku 74:66 (15:18, 18:19, 24:12, 17:17) i završila ovaj deo turnira u Trentinu sa dve pobede i jednim porazom.

1/6 Vidi galeriju Srbija U18 - Danska U18 Foto: FIBA

Tim trenera Saše Ocokoljića igraće u osmini finala protiv trećeplasirane ekipe iz grupe A, a to je selekcija Grčke. Ta utakmica je na programu u sredu, a satnica će biti naknadno određen.

Srbija je otpor rivala slomila u drugom poluvremenu. Praktično, dobra treća četvrtina, koju je naš tim dobio sa 24:12 bila je dovoljna da se napravi razlika koju rival u nastavku nije mogao ugrozi.

Nažalost, naš tim je doživeo peh početkom drugog poluvremena kada je zbog povrede iz igre izašao do tada najefikasniji Vuk Danilović, koji se više nije vraćao na teren.

Foto: Printscreen

U timu Srbije najefikasniji su sa po 11 poena bili Vuk Danilović i Andrija Šušić (5 sk, 3 as). Po devet poena su postigli Aleksej Ivković, Nikola Karalić (8 sk, 3 as) i Luka Roganović (5 sk).