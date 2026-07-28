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NBA tržište gori! Denver Nikole Jokića želi Derozana, ali ima žestoku konkurenciju u borbi za njegov potpis!

Nakon što su Sakramento Kingsi odlučili da ga otpuste posle neuspelih pokušaja da pronađu odgovarajući trejd, iskusni bek-krilo preko noći je postao slobodan igrač i jedna od najpoželjnijih opcija za timove koji jure šampionski prsten. Odluka o rastanku doneta je zajedničkim dogovorom kluba i igrača, a Sakramento je tim potezom značajno rasteretio budžet.

Prema informacijama ESPN-ovog insajdera Šamsa Čaranije, najveće interesovanje za šestostrukog Ol-stara trenutno pokazuju Denver Nagetsi, Majami Hit i Klivlend Kavalirsi. Posebno je zanimljivo ime Denvera, jer bi Derozan mogao da postane novo oružje u ekipi predvođenoj Nikolom Jokićem.

Iskusni NBA as - DeMar Derozan Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Američki mediji navode da Nagetsi traže iskusnog košarkaša koji može odmah da doprinese u borbi za titulu. Iako ima 36 godina, Derozan iza sebe ima sezonu u kojoj je prosečno beležio 18,4 poena, 4,1 asistenciju i 2,9 skokova, potvrdivši da i dalje može da pravi razliku na najvišem nivou.

Ipak, Denver neće imati lak posao. Majami i Klivlend takođe ozbiljno prate situaciju, a očekuje se da će naredni dani doneti rasplet jedne od najzanimljivijih priča ovog NBA leta.

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Nikola Jokić na konjskim trkama Dužijanca Izvor: Arena Sport