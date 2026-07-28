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Dok Nikola Jokić čeka početak nove NBA sezone, u Denveru nastavljaju da sklapaju mozaik oko ekipe koja će ponovo napasti šampionski prsten.

Kako je objavio dobro obavešteni ESPN-ov insajder Šems Čaranija, Dejv Džerger postao je novi prvi pomoćnik glavnog trenera Dejvida Adelmana. Nagetsi su tako na klupu doveli čoveka sa ogromnim iskustvom, koji je godinama radio kao glavni trener Memfisa i Sakramenta.

1/4 Vidi galeriju Novi asistent Dejvida Adelmana u Denveru - Dejv Džerger Foto: JosĂ© Luis Villegas / Zuma Press / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia, Joe Robbins / Getty images / Profimedia

Džerger iza sebe ima više od decenije NBA iskustva. Kao šef stručnog štaba Memfis Grizlisa ostvario je učinak od 147 pobeda i 99 poraza, a ekipu je tri puta uzastopno odveo u plej-of. Posle toga vodio je Sakramento Kingse, a zatim radio kao pomoćni trener u Filadelfiji i Milvokiju, dok je poslednjih godina bio i konsultant u Klivlendu.

Američki mediji navode da je upravo iskustvo bilo presudno. Posle odlaska pojedinih članova stručnog štaba, Denver je želeo čoveka koji će biti snažna podrška Adelmanu, a izbor je pao na trenera poznatog po čvrstoj odbrani i radu sa mladim igračima. Pojedini analitičari ocenjuju da bi njegov dolazak mogao da bude jedno od najvažnijih pojačanja Nagetsa ovog leta, upravo zbog defanzivnog identiteta koji donosi ekipi.

Za Nikolu Jokića ovo znači da će u stručnom štabu imati još jedno iskusno ime koje je kroz karijeru radilo sa brojnim NBA zvezdama i vodilo ekipe u plej-of. U Denveru veruju da će upravo spoj Adelmanove energije i Džergerovog iskustva pomoći Nagetsima da se ponovo umešaju u borbu za sam vrh Zapadne konferencije.