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Odluka Denver Nagetsa da ovog leta zadrže mladog Spensera Džounsa i ponude mu dvogodišnji ugovor vredan 12 miliona dolara na prvu loptu deluje kao logičan potez i pokazatelj poverenja. Međutim, ovaj potpis je finansijski prilično zakomplikovao stvari u Koloradu - Nagetsi su i zvanično ušli u "društvo najbogatijih", ali i najograničenijih timova lige.

Nakon ovog poteza, Denver je trenutno jedini klub u čitavoj NBA ligi koji je prešao granicu takozvanog "drugog praga" (second apron). Projektovani budžet tima za plate dostigao je čak 229 miliona dolara, a uz nerešen status Pejtona Votsona, finansijski pritisak na upravu postaje sve veći.

1/4 Vidi galeriju Nova zvezda Denvera - Pejton Votson Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Šta je zapravo "second apron" i zašto svi beže od njega?

NBA liga je pre nekoliko godina uvela rigorozne mehanizme kako bi sprečila bogate vlasnike da nekontrolisanim trošenjem stvaraju nedostižne "super-timove". Sistem funkcioniše kroz tri ključne finansijske barijere:

Porez na luksuz: 200,4 miliona dolara

Prvi prag (First apron): 209 miliona dolara

Drugi prag (Second apron): 221,7 miliona dolara

Nagetsi se trenutno nalaze čak osam miliona dolara iznad ove najstrože granice. To u praksi znači samo jedno: vlasnika Džoša Krenkea očekuje penal i plaćanje poreza na luksuz od neverovatnih 68 miliona dolara.

Pored astronomskog novčanog udarca, prelazak "drugog praga" sportskom sektoru vezuje ruke u izgradnji tima za budućnost:

Potpuno se zamrzava mogućnost slanja novca u trejdovima.

Gubi se pravo na korišćenje određenih izuzetaka u ugovorima (trade exceptions).

Draft pikovi prve runde u budućnosti bivaju "zamrznuti" i automatski pomereni na dno runde ako tim ostane u ovoj zoni.

Zloglasna izjava Džoša Krenkea: Trejd Jokića je opcija?

Prošlog leta, prvi čovek Nagetsa Džoš Krenke dao je izjavu koja je podigla veliku prašinu, opisujući "scenario iz košmara" u kom bi probijanje drugog praga i eventualne povrede ključnih igrača mogle da nateraju klub na nezamisliv korak - trejd Nikole Jokića.

1/5 Vidi galeriju Juta - Denver, Nikola Jokić Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Prvi deo tog horor scenarija se upravo ostvario...

"Prelaženje tog drugog praga poreza nije nešto čega se nužno plašimo, ali postoje pravila oko kojih moramo biti izuzetno oprezni, posebno s obzirom na našu istoriju sa povredama..." poručio je tada Krenke i dodao:

"Ako se pogrešna osoba povredi, vrlo brzo se nađete u scenariju o kom nikada ne bih želeo ni da razmišljam - a to je trejdovanje Nikole Jokića. Svesni smo toga, idemo korak po korak i obezbeđujemo resurse kada dođe pravi trenutak."

Iako su svi ključni igrači zdravi, Denver je svesno uskočio u "minirano polje" i postao usamljeni lider po visini poreza koji mora da plati.

Glavne glavobolje tek slede: Stižu novi megaugovori

Situacija je dodatno delikatna jer najvažniji poslovi tek dolaze na naplatu. Najboljeg košarkaša sveta u bliskoj budućnosti očekuje potpis novog super-maks ugovora (vrednog blizu 300 miliona dolara). Iako je realnije da do tog potpisa dođe sledećeg leta, nova finansijska konstrukcija dramatično menja računicu.

Takođe, u klubu se ozbiljno razmatra i novi ugovor za Pejtona Votsona, koji bi mogao da premaši 25 miliona dolara godišnje. Postavlja se pitanje dokle je Krenke spreman da ide i da li će Denver u narednom periodu morati da napravi "rezove" i ratosilja se nekog od jačih ugovora kako bi izbegao finansijski kolaps.

Pregled plata Nagetsa za sezonu 2026/27:

Nikola Jokić – $59,000,000

Džamal Marej – $50,000,000

Aron Gordon – $33,000,000

Kem Džonson – $23,000,000

Kristijan Braun – $21,500,000

Zik Nađi – $7,500,000

Spenser Džouns – $6,000,000

Džulijan Strouter – $4,800,000

Deron Holms – $3,370,000

Marvin Begli – $2,500,000

Tajus Džouns – $2,500,000





Šta vi mislite, da li su Denver Nagetsi spremni da trejduju Nikolu Jokića ili će ovaj problem rešiti na drugačiji način? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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