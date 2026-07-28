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Kralj je stigao, a kasa se već puni!

Dolazak Lebrona Džejmsa u Filadelfiju nije samo košarkaška bomba - već i pravi ekonomski zemljotres! Najveća zvezda NBA lige obukla je dres Seventisiksersa, a Amerikanci već računaju koliko će njegov dolazak promeniti klub, grad i čitavu regiju.

I dok će Lebron za dve godine u Filadelfiji zaraditi "samo" osam miliona dolara, procene ekonomskih stručnjaka govore da bi njegov dolazak mogao da donese neverovatnih 250 do čak 430 miliona dolara nove ekonomske aktivnosti.

To je ono što u Americi nazivaju "Lebron efekt" - gde god dođe najbolji strelac u istoriji NBA lige, dolaze i navijači, sponzori, televizije i ogroman novac.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Karte planule, cene eksplodirale!

Efekat se već vidi!

Navijači Filadelfije nisu čekali ni minut da vide Džejmsa u novom dresu. Interesovanje za utakmice Seventisiksersa eksplodiralo je, a ulaznice su počele da dostižu neverovatne cene.

Posebnu pažnju privukao je meč protiv Bostona u predsezoni - utakmica koja je ranije bila samo pripremni duel, sada je postala događaj za koji se traži karta više.

Na tržištu ulaznica cene su skočile odmah nakon objave transfera, a pojedini izveštaji navode da je interesovanje za duel Filadelfije i Bostona dostiglo rekordne nivoe za predsezonsku utakmicu.

Cilj - šampionska titula

Lebron nije došao u Filadelfiju zbog novca. Posle više od dve decenije u NBA ligi i zarade veće od 581 miliona dolara samo od ugovora, "Kralj" je prihvatio mnogo manji ugovor kako bi jurio još jedan šampionski prsten.

Cilj je jasan - da pomogne ekipi koja čeka titulu još od 1983. godine.

U Filadelfiji ga čeka moćna ekipa sa Džoelom Embidom, Tajrisom Maksejem i Džejlenom Braunom, a njegov dolazak odmah je promenio sliku ekipe u borbi za tron NBA lige.

Lebron nije samo košarkaš, on je industrija

Dresovi, reklame, TV prava, pune tribine i novi sponzori — sve ono što najveće sportske zvezde donose sa sobom sada stiže u Filadelfiju.

Seventisiksersi nisu dobili samo jednog od najboljih košarkaša svih vremena.

Dobili su - mašinu za pravljenje novca.