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Bil Bredli nije bio samo NBA šampion - bio je čovek koji je prešao put od malog grada u Misuriju, preko parketa Medison Skver Gardena, do hodnika američkog Kongresa i trke za predsednika SAD.

Bil Bredli rođen je 28. jula 1943. u Kristal Sitiju u Misuriju. Odrastao je kao sin direktora banke i od malih nogu je bio opsednut košarkom. Nije bio klasični "ulični talenat" - bio je opsesivno posvećen treningu.

Dok su drugi tražili izgovore, Bredli je satima vežbao šut. Ta neverovatna radna etika postala je njegov zaštitni znak.

Već u srednjoj školi postao je nacionalna senzacija, a onda je napravio potez koji je mnoge iznenadio - umesto velikih košarkaških programa poput Djuka, izabrao je Prinston, univerzitet poznat po akademiji, a ne po vrhunskom sportu.

1/6 Vidi galeriju Legendarni NBA košarkaš i bivši američki senator - Bil Bredli Foto: Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia, PETER NEWCOMB / AFP / Profimedia

Ali Bredli nije bio običan student sportista.

Završio je Prinston, bio najbolji univerzitetski igrač u Americi, osvojio olimpijsko zlato 1964. godine i dobio prestižnu Rodus stipendiju, zbog koje je otišao na Oksford.

"Dollar Bill" - zvezda Niksa koja je osvojila NBA

Kada je stigao u NBA, mnogi nisu bili sigurni šta mogu da očekuju od igrača koji je više ličio na profesora nego na tipičnu američku sportsku zvezdu.

Ali Bredli je postao jedan od simbola velikih Njujork Niksa.

Za deset sezona u dresu Niksa osvojio je dve NBA titule – 1970. i 1973. godine. Bio je deo legendarne generacije koja je osvojila prvi šampionski prsten u istoriji franšize.

Njegov nadimak bio je "Dollar Bill", a broj 24 koji je nosio povučen je iz upotrebe u Niksima. Ušao je i u Kuću slavnih.

Ali njegova priča nije bila samo bajka.

Novac, slava i problemi u svlačionici

Jedan od zanimljivijih detalja iz njegove karijere jeste da nije uvek bio obožavan.

Kada je stigao u NBA, već je imao ogromnu reputaciju zbog uspeha na koledžu i obrazovanja, a neki saigrači su ga gledali kao povlašćenog igrača.

Američki mediji su godinama pisali o tome da je Bredli bio drugačiji od ostalih NBA zvezda tog vremena – više je čitao knjige nego što je jurio provode, a više ga je zanimalo šta će raditi posle košarke nego život sportskog milionera.

Politika

Većina sportista posle karijere bira komentatorsku fotelju ili biznis.

Bredli je izabrao – politiku.

Godine 1978. izabran je za senatora Nju Džersija i čak 18 godina proveo je u američkom Senatu.

Bivši NBA šampion postao je jedan od najpoznatijih sportista koji su napravili političku karijeru.

Ali tu nije stao.

Godine 2000. Bil Bredli je odlučio da uradi nešto što je delovalo gotovo nemoguće - kandidovao se za predsedničku nominaciju Demokratske partije.

Bil Bredli Foto: PETER NEWCOMB / AFP / Profimedia

Njegov protivnik bio je tadašnji potpredsednik SAD Al Gor.

Bredli je pokušao da predstavi sebe kao drugačiju opciju - čoveka van klasične političke mašinerije, bivšu sportsku zvezdu koja razume obične Amerikance.

Ipak, njegova kampanja nije uspela.

Porodičan čovek

Bredli se 1976. godine oženio Ernestinom "Erni" Šlajder, sa kojom ima ćerku Teresu. Njegov privatni život uglavnom je bio daleko od skandala koji su pratili mnoge sportske zvezde.

U svetu gde su mnogi sportisti punili naslovnice aferama, Bredli je gradio potpuno drugačiji imidž – obrazovanog, disciplinovanog i ambicioznog čoveka.

Bil Bredli nikada nije bio najglasnija NBA zvezda. Nije imao statistiku modernih superstara, nije jurio reflektore.

Nije bio samo košarkaš koji je postao političar. Bio je čovek koji je posle osvajanja sveta na parketu pokušao da osvoji i najmoćniju funkciju planete.