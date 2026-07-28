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Tek što je odjeknula vest da je Lebron Džejms postao novi igrač Filadelfije, iz Amerike stižu novi detalji koji su podigli ogromnu prašinu!

Iako je potpisao za Seventisikserse i poručio da je došao po još jedan šampionski prsten, američki mediji tvrde da "Kralj" neće živeti u Filadelfiji. Umesto toga, navodno planira da baza njegove porodice bude u Njujorku, odakle će putovati na treninge i utakmice.

Helikopter umesto automobila

Prema informacijama koje su preneli američki mediji, pozivajući se na ESPN insajdere, jedna od opcija je da Lebron između Njujorka i Filadelfije putuje helikopterom, kako bi izbegao višesatne gužve na putu i dodatni umor. Let bi trajao oko 45 minuta, dok vožnja automobilom često traje sat i po do dva sata, u zavisnosti od saobraćaja.

Priča je izazvala buru na društvenim mrežama. Jedni smatraju da je to dokaz koliko je Lebron posvećen osvajanju titule sa Filadelfijom, dok drugi kritikuju činjenicu da navodno neće živeti u gradu čiji će dres nositi.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Važno je, međutim, naglasiti da plan nije zvanično potvrđen. Pojedini američki mediji navode da su se na društvenim mrežama pojavile interpretacije kako je to već odlučeno, ali da je zapravo reč o mogućnosti o kojoj se govorilo, a ne o zvanično objavljenom planu.