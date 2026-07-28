KLEJ TOMPSON MENJA TIM: Želi da se bori za NBA prsten - evo gde bi mogao da ode!
Iskusni američki košarkaš Klej Tompson (36) mogao bi ovog leta da promeni sredinu. Kako prenose dobro obavešteni izvori iz SAD, legendarni bek želi da napusti redove Dalas Maveriksa i pređe u ekipu koja ima realne šanse u borbi za NBA prsten.
Tompson je u Teksasu proveo protekle dve sezone, a u klubu su navodno otvoreni za opciju trejda, dok se otkup ugovora za sada ne razmatra kao realan scenario.
Ko su glavni favoriti za njegov potpis?
Kao prva i najizglednija destinacija trenutno se pominje Majami Hit. Ipak, Floridjani nisu jedini u trci – u igri su i:
Boston Seltiks
Klivlend Kavalirs
Golden Stejt Voriorsi
Podsetimo, Tompson je najsvetlije trenutke karijere doživeo upravo u Voriorsima, gde je tokom 13 sezona osvojio četiri šampionske titule, iako su mu u kasnijoj fazi boravka u San Francisku ozbiljan problem pravile teške povrede.
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