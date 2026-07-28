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Iskusni američki košarkaš Klej Tompson (36) mogao bi ovog leta da promeni sredinu. Kako prenose dobro obavešteni izvori iz SAD, legendarni bek želi da napusti redove Dalas Maveriksa i pređe u ekipu koja ima realne šanse u borbi za NBA prsten.

Tompson je u Teksasu proveo protekle dve sezone, a u klubu su navodno otvoreni za opciju trejda, dok se otkup ugovora za sada ne razmatra kao realan scenario.

1/5 Vidi galeriju Klej Tompson Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, David Berding / Getty images / Profimedia, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Ko su glavni favoriti za njegov potpis?

Kao prva i najizglednija destinacija trenutno se pominje Majami Hit. Ipak, Floridjani nisu jedini u trci – u igri su i:

Boston Seltiks

Klivlend Kavalirs

Golden Stejt Voriorsi

Podsetimo, Tompson je najsvetlije trenutke karijere doživeo upravo u Voriorsima, gde je tokom 13 sezona osvojio četiri šampionske titule, iako su mu u kasnijoj fazi boravka u San Francisku ozbiljan problem pravile teške povrede.

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