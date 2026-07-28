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Legendarni NBA as je, pričajući o centrima, otkrio da veruje da će Džoel Embid imati spektakularnu sezonu.

O'Nil je čak poručio da će košarkaš Filadelfije biti bolji od Nikole Jokića.

"Biće zdrav ove godine. Embid će dominirati u sezoni koja nas čeka. Prvi put to čujete od mene. Džoel Embid će biti najbolji centar u ligi. Nadmašiće Džokera ove godine", rekao je O'Nil.

Gledajući statistiku iz prethodnih sezona teško je poverovati da će centar Seventisiksersa uspeti da bude baš toliko dobar.

Džoel Embid Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

U sezoni 2023/24 je imao fenomenalne brojke - 34,7 poena, 11 skokova, 5,6 asistencija, 1,7 blokada i 1,2 ukradene lopte po utakmici, ali je odigrao samo 39 utakmica.

U narednoj je igrao na 19 mečeva, uz skromnije brojke, a u prethodnoj sezoni je zabeležio 38 nastupa i na njima u proseku beležio 26,9 poena, 7,7 skokova, 3,9 asistencije i 1,2 blokade po utakmici.

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