Slušaj vest

Pošto je zvanično preuzeo predsedavanje ABA ligom, prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović odmah je prešao sa reči na dela. Tokom nedavno završenog plej-ofa, Mijailović je oštro poručio da "neće dozvoliti nikome da urušava ugled i integritet lige", pre svega aludirajući na arbitražu i deljenje pravde.

Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Datu reč je ubrzo i ispunio. Regionalno takmičenje je i zvanično otvorilo konkurs za tri izuzetno važne i osetljive pozicije:

Predsednika Sudijske komisije

Komesara za delegiranje sudija i delegata

Disciplinskog sudiju

Rok za prijave: Zainteresovani kandidati za ove funkcije mogu poslati svoje prijave najkasnije do 7. avgusta 2026. godine.

Promene nakon više godina

Ovim potezom stavlja se tačka na mandat dosadašnjih čelnika ovih tela. Funkciju prvog čoveka Sudijske komisije još od 2020. godine obavljao je Saša Maričić. Poziciju komesara za delegiranje sudija do sada je držao Srđan Dožai, dok je ulogu disciplinskog sudije vršio Hrvoje Vidan.

Sudeći po prvim koracima novog predsednika, regionalni šampionat ulazi u period ozbiljnih kadrovskih i organizacionih reformi.

Ne propustiteKošarkaOSTOJA MIJAILOVIĆ NOVI PREDSEDNIK ABA LIGE: Samo jedan klub bio protiv
Ostoja Mijailović Žarko Paspalj
Košarka"MOJ POSAO NIJE DA SE DOPADAM SVIMA!" Ostoja Mijailović o odnosu sa navijačima: Donosim odluke koje su najbolje za Partizan
Ostoja Mijailović
Evroliga"ČUO SAM DA VIŠE NISAM ČLAN SKUPŠTINE PARTIZANA!" Goran Grbović se oglasio: "I bolje, jer ona ionako nema smisla... O svemu odlučuje jedan čovek!"
goran-grbovic.jpg
Evroliga"ZVEZDA SE BAVILA RADNJAMA KOJE SU MANJE ČASNE!" Ostoja Mijailović stao pred kamere, pa otvorio dušu: "Imao sam i ja tu opciju... Smatrao sam da je to NEČASNO"
Ostoja Mijailović

 BONUS VIDEO:

00:32
OSTOJA MIJAILOVIĆ NIKAD OŠTRIJI: Neka tužilašto reaguje, tražim da Čović i ja idemo na poligraf! Izvor: Kurir