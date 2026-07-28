OSTOJA MIJAILOVIĆ POVUKAO PRVI POTEZ NA ČELU ABA LIGE: Raspisan je konkurs za važne pozicije!
Pošto je zvanično preuzeo predsedavanje ABA ligom, prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović odmah je prešao sa reči na dela. Tokom nedavno završenog plej-ofa, Mijailović je oštro poručio da "neće dozvoliti nikome da urušava ugled i integritet lige", pre svega aludirajući na arbitražu i deljenje pravde.
Datu reč je ubrzo i ispunio. Regionalno takmičenje je i zvanično otvorilo konkurs za tri izuzetno važne i osetljive pozicije:
Predsednika Sudijske komisije
Komesara za delegiranje sudija i delegata
Disciplinskog sudiju
Rok za prijave: Zainteresovani kandidati za ove funkcije mogu poslati svoje prijave najkasnije do 7. avgusta 2026. godine.
Promene nakon više godina
Ovim potezom stavlja se tačka na mandat dosadašnjih čelnika ovih tela. Funkciju prvog čoveka Sudijske komisije još od 2020. godine obavljao je Saša Maričić. Poziciju komesara za delegiranje sudija do sada je držao Srđan Dožai, dok je ulogu disciplinskog sudije vršio Hrvoje Vidan.
Sudeći po prvim koracima novog predsednika, regionalni šampionat ulazi u period ozbiljnih kadrovskih i organizacionih reformi.
BONUS VIDEO: