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Mur je sa Virtusom potpisao ugovor za sezonu 2026/27.

Ovaj 24-godišnji košarkaš je dosadašnju karijeru proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je delio vreme između NBA lige i Dži lige. 

Izabran u prvoj rundi NBA drafta 2022. godine, Mur je svoje prve dve sezone proveo u Minesoti i njihovoj filijali u Dži ligi, Ajova Vulvsima. Kasnije su usledile epizode u NBA ligi sa Detroitom i Šarlotom Hornetsima, kao i sa Mejn Seltiksima i Motor Siti Kruzoom u Dži ligi.

Prošle sezone je prosečno beležio 19,6 poena, 4,9 skoka, 3,6 asistencija i 1,5 ukradenih lopti na 34 utakmice u Dži ligi.

(Beta)

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Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir