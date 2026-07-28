Izabran u prvoj rundi NBA drafta 2022. godine, Mur je svoje prve dve sezone proveo u Minesoti i njihovoj filijali u Dži ligi, Ajova Vulvsima. Kasnije su usledile epizode u NBA ligi sa Detroitom i Šarlotom Hornetsima, kao i sa Mejn Seltiksima i Motor Siti Kruzoom u Dži ligi.