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Naredni rival srpskim nadama biće selekcija Grčke, koja je zauzela treću poziciju u grupi A. Međutim, umesto da se govori o predstojećem duelu, senku na uspeh i pripremu za eliminacionu fazu bacile su zabrinjavajuće vesti koje su stigle direktno iz Košarkaškog saveza Srbije.

- Košarkaši savez Srbije obaveštava javnost da su, nakon detaljnih lekarskih pregleda obavljenih u Italiji, povrede naših juniorskih reprezentativaca Vuka Danilovića i Luke Živojinovića takve da oba igrača neće biti u mogućnosti da igraju za naš nacionalni tim do kraja Evropskog prvenstva.

Oba igrača će biti podvrgnuta dodatnim lekarskim pregledima po povratku u Beograd.

Reprezentacija Srbije će završnicu Evropskog prvenstva odigrati sa deset igrača - stoji u saopštenju KSS.

1/6 Vidi galeriju Olga, Sonja i Vuk Danilović Foto: PrintscreenInstagram/danilovicolga, PrintscreenInstagram/vuk.danilovic

Podsetimo, Vuk Danilović je upravo u okršaju sa Danskom doživeo peh, kada je posle žestokog duela sa Artongbeom Uagboeom bio prinuđen da napusti parket hramajući na jednoj nozi, i to uz pomoć saigrača i članova stručnog štaba. Sa druge strane, Živojinović se već neko vreme muči sa povredom, a nakon novog nezgodnog udarca u ovom meču, više se nije vraćao u igru.