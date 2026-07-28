Slušaj vest

Rođeni Zrenjaninac tako je, kao veliki Zvezdaš, ostvario svoju dečačku želju i u naredne tri sezone nosiće crveno-beli dres voljenog kluba!

Vojin Medarević je rođen 2002.godine u Zrenjaninu, visok je 206 centimetara i „pokriva“ pozicije krilnog centra i centra.

Medarević je prve košarkaške korake napravio u Zrenjanincu iz Zrenjanina, a pažnju je privukao igrajući za novosadski Sportsworld. Profesionalnu karijeru je započeo igrajući za Dinamik 2020. Nakon toga prelazi u Spartak iz Subotice 2023.godine a kruna te epizode u njegovoj karijeri je svakako titula prvaka Srbije.

Vojin Medarević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, STARSPORT/STARSPORT

Odlikuje ga raznovrsna igra u kojoj može da šutira i za tri poena, a Zvezda očekuje da će Vojin svoj raskošan talent i kvalitet podići na još viši nivo igrajući u dresu Crvene zvezde.

Dolaskom Medarevića, baza domaćih igrača ojačana je još jednim članom koji bi trebalo da doprinese rezultatima Crvene zvezde u sezonama koje dolaze.

Ne propustiteEvroligaMILOŠ TEODOSIĆ ZAVRŠAVA FENOMENALAN POSAO: Evo ko stiže u Crvenu zvezdu!
Miloš Teodosić
EvroligaVILDOZA NA GRANICI HRABROSTI I LUDOSTI! Argentinac je jedini aktuelni košarkaš Zvezde i Partizana koji se usudio da uradi ovo!
Luka Vildoza
EvroligaPOZNATI FUDBALER BRUTALNO IZVREĐAO VILDOZU: Janjičaru... Pljuštale žestoke uvrede!
zvezdavalencia-06.jpg
EvroligaLUKA VILDOZA - JEDINI U ISTORIJI KOJI JE URADIO OVO! Preletanje za preletanjem i izdaja za izdajom! Argentinac je obrnuo igricu i prešao sve granice!
Luka Vildoza

05:03
Ognjen Dobrić posle poraza od Partizana: Nisam pričao sa trenerom, njemu je bilo najviše neprijatno Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO