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Prema navodima američkog novinara Marka Stajna, Klivlend još nije zvanično predstavio Hezonju, iako je sa hrvatskim reprezentativcem dogovoren jednogodišnji ugovor vredan 2,8 miliona dolara.

Problem predstavlja činjenica da Real tvrdi da je Hezonja 20. juna, na dan isteka NBA izlazne klauzule, samo obavestio klub o nameri da ode, ali nije dostavio dokaz da ima angažman u NBA niti je uplatio otkupnu klauzulu od milion dolara. Prema istim izvorima, taj iznos ni više od sedam dana kasnije nije uplaćen.

Iako Real ne želi da popusti, Klivlend navodno radi na pronalaženju rešenja kako bi transfer bio realizovan.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Grčki portal Sport24 objavio je da postoji mogućnost da Kavaliersi, odmah nakon potpisivanja ugovora, otpuste Hezonju, čime bi on postao slobodan igrač i stekao pravo da potpiše za bilo koji klub.

Prema pisanju španskih medija, Hezonja ne želi da nastavi karijeru u Realu, a posle višenedeljne transfer sage malo je verovatno da će ponovo obući dres madridskog kluba.

Navodno je njegov menadžer ponudio Realu i veći iznos od ugovorom predviđenog obeštećenja kako bi se spor rešio, ali je španski velikan uzvratio predlogom da zadrži evropska prava na igrača, što bi Hezonji onemogućilo prelazak u drugi evroligaški klub bez saglasnosti Madriđana.

Kao krajnja opcija pominje se i sudski postupak radi raskida ugovora, ali španski mediji ocenjuju da bi takvo rešenje bilo teško ostvarivo zbog još tri godine važećeg ugovora i visokih finansijskih obaveza koje bi proistekle iz eventualne presude.