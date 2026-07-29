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Lebron Džejms ne zna za granice! Iako je već ušao u završnicu neverovatne karijere, jedan od najvećih košarkaša svih vremena pronašao je novi istorijski cilj.

"Kralj" će u sezoni 2026/27 imati priliku da sruši još jedan rekord koji decenijama pripada legendarnom Karimu Abdul-Džabaru.

Prema podacima koje je objavio NBA insajder Evan Sideri, Lebron Džejms u novu sezonu ulazi sa svega 27 pobeda manje od rekorda po broju trijumfa u regularnom delu NBA lige.

Računica je jasna - legendarni Karim Abdul-Džabar trenutno je prvi na večnoj listi sa 1.074 pobede, dok Lebron Džejms ima 1.048.

To znači da bi mu još 26 pobeda bilo dovoljno da se izjednači sa slavnim centrom, dok bi već 27. trijumf u sezoni značio da samostalno preuzme vrh večne liste.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

A to bi bio samo još jedan u nizu podviga čoveka koji je već ispisao istoriju NBA lige. Lebron je najbolji strelac svih vremena, vlasnik brojnih rekorda dugovečnosti i igrač koji već više od dve decenije pomera granice.

Sada, u novom poglavlju karijere u dresu Filadelfija Seventisiksersa, pred njim je još jedna velika misija - da sruši rekord čoveka koji je godinama bio simbol NBA veličine.