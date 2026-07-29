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Nova ljubavna bomba trese Ameriku! Zvezda NBA lige Devin Buker navodno je osvojio srce ruske lepotice Irine Šajk, a njihova priča odmah je privukla ogromnu pažnju javnosti.

Kako navode američki mediji, bek Finiks Sansa i slavna manekenka viđeni su zajedno u Hemptonu, gde su navodno provodili vreme u društvu prijatelja. Iako nijedno od njih dvoje nije javno potvrdilo vezu, glasine su se proširile brzinom svetlosti.

Irina Šajk već godinama privlači pažnju gde god da se pojavi. Ruska lepotica bila je u jednoj od najpoznatijih veza u svetu sporta – od 2010. do 2015. godine bila je partnerka Kristijana Ronalda, sa kojim je često bila na crvenom tepihu i važila za jedan od najglamuroznijih parova sveta.

1/5 Vidi galeriju Irina Šajk i Kristijano Ronaldo Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia, Couvercelle/Tennismag/Panoramic / Starface / Profimedia, J Garcia / INSTAR Images / Profimedia

Posle raskida sa portugalskim fudbalskim velikanom, Šajk je bila u vezi sa holivudskom zvezdom Bredlijem Kuperom, sa kojim ima ćerku, a kasnije se povezivala i sa drugim poznatim muškarcima iz sveta zabave i sporta.

1/6 Vidi galeriju Irina Šajk Foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Buker iza sebe takođe ima poznate veze. NBA as je godinama bio u vezi sa Kendal Džener, a upravo zbog toga američki mediji dodatno podgrevaju priču o njegovom novom romantičnom poglavlju.

1/4 Vidi galeriju Devin Buker Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ako se potvrdi da je nova romansa stvarna, Buker i Irina mogli bi da postanu jedan od najpraćenijih parova sveta.

10 godina razlike

Osim navodne romanse, američki mediji izdvajaju još jedan zanimljiv detalj – Irina Šajk je deset godina starija od Devina Bukera. Irina Šajk ima 40, Devin Buker 30, međutim, uprkos toj razlici, izvori bliski paru tvrde da se odlično slažu i da uživaju u zajedničkom vremenu.