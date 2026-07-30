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Američki bek Noa Farahan novi je košarkaš MZT Skoplje, saopštio je makedonski šampion.

Kako se navodi u saopštenju, reč je o 25-godišnjem kvalitetnom plejmejkeru, visokom 185 centimetara, koji već ima jednu evropsku sezonu iza sebe.

Tu sezonu je, precizira se, Farahan počeo u bosanskom Studentu, nastavio u Igokei i Borcu iz Banjaluke, a završio u slovačkom prvoligašu Komarnu.

Univerzitetsku košarkašku karijeru je započeo u Istočnoj Karolini, nakon čega je igrao za Zapadnu Virdžiniju i Hempton Pajretse, a prošlog leta je novi plejmejker skopskog MZT odigrao četiri utakmice za San Antonio Sparse u Letnjoj ligi NBA.

Amerikanac Noa Farahan je drugo strano pojačanje za predstojeću sezonu, posle bosanskog centra Emira Krajinića.

Ugovore sa MZT imaju i Damjan i Vojdan Stojanovski, Andrej Maslinko, Andrej Andonoski, kao i povratnici Luka Stojanovski i Nikola Vasilevski.

Košarkaši trenera Vaska Atanasova u sezoni 1996/97 takmičiće se u nacionalnom prvenstvu Severne Makedonije, regionalnoj ABA2 ligi i FIBA Evrokupu.

Beta

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