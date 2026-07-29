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Dominkanski košarkaš sa NBA iskustvom, Lester Kinjones, želja je Partizana i Real Madrida, javljaju španski novnar Kema de Lukas i portal "Sportando".

De Lukas tvrdi da je Real krenuo po 25-godišnjeg šutera koji je svoju NBA karijeru gradio u Golden Stejtu, Filadelfiji i Nju Orleansu, a prošle sezone bio u idealnom timu Razvojne lige igrajući za filijalu Orlanda.

1/14 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Na drugoj strani, novinar "Sportanda" Emilijano Karčija tvrdi da bi i Partizan u svojim redovima voleo da vidi Kinjonesa, standardnog reprezentativca Dominikanske Republike.

Navodno su se Real i Partizan okrenuli prema Kinjonesu, jer je njihova prva želja Loni Voker pod dvogodišnjim ugovorom sa Makabijem, pa je njegov transfer u ovom trenutku komplikovan.

Kurir sport / Sportske.net