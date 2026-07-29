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Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije (U18) nije uspela da se plasira u četvrtfinale Evrobasketa koji se održava Trentinu.

Bolji od njih bili su vršnjaci iz Grčke koji će u narednoj fazi igrati protiv boljeg iz duela Španija - Bugarska.

Podsetimo, naša selekcija je grupnu fazu okončala na drugom mestu sa skorom od dve pobede i jednog poraza, iza Turske koja je ostvarila sva tri trijumfa. Sistem je takav da sve selekcije prolaze u nokaut fazu koja kreće od osmine finala u kojoj su naši momci za protvnika imali Grčku koja je na ovom šampionatu pokazala da je nezgodan protnviki, što se moglo videti i u meču sa Srbijom.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Đorđe Gnjato sa 20 poena, uz pet skokova, Nikola Karalić je dodao 17 poena, uz šest asistencija i četiri uhvaćene lopte, dok je Andrej Bjelić upisao 15 poena i pet skokova.

U selekciji Grčke bolji od ostalih je bio Hrizostomos Hadzilambru sa 21 poenom i osam skokova, a Dimitrios Pulos je postigao 16 poena, uz četiri skoka.