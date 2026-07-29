Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Los Anđeles Lejkersi primorani su da se pripreme za eru nakon Lebrona Džejmsa, a taj tranzicioni korak već je delimično napravljen dolaskom Luke Dončića, koji je preuzeo ulogu prve zvezde tima.

Upravo je on povukao jedan nesvakidašnji potez, čitavu ekipu dovešće u svoju domovinu, Sloveniju.

Dončić nikada nije skrivao ogromnu privrženost svojoj zemlji. Koristio je svaku priliku da obuče dres reprezentacije i provede odmor kod kuće, a sada je otišao i korak dalje donevši odluku da slavnu NBA franšizu ugosti u Ljubljani.

1/9 Vidi galeriju Luka Dončić u beogradskom tržnom centru Foto: Ilija Ilić

Prema navodima inostranih medija, Dončić organizuje četvorodnevni mini-kamp u glavnom gradu Slovenije tokom avgusta, kada će Ljubljana zvanično biti domaćin ekipi Lejkersa.

Program predviđa kombinaciju treninga, igranja golfa i obilaska gradskih znamenitosti, pre nego što tim započne glavne pripreme za nadolazeću sezonu.