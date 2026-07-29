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Slovenački mediji se pozivaju na objavu novinara I-Es-Pi-Ena (ESPN) Dejva Makmenamina, koji je na svom Iks nalogu naveo da će Lejkersi u toj zemlji boraviti četiri dana, a da će program uključivati treninge, igranje golfa i razgledanje Ljubljane.

Makmenamin je kao izvor naveo osobe bliske Lejkersima i naveo da je ova odluka pokazatelj da nakon odlaska Lebrona Džejmsa u Filadelfiju glavnu ulogu u timu preuzima 27-godišnji Dončić.

Glavnu ulogu u Lejkersima će pored Dončića voditi Ostin Rivs, dok su pojačanja za novu sezonu Voker Kesler, Džejden Hardi, Kventin Grajms, Kolin Sekston, Kevon Luni, Sandro Mamukelašvili, Zair Vilijams i Matis Tajbul.

Lejkersi su prošle sezone poraženi u drugoj rundi plej-ofa od Oklahome sa 0:4 u seriji.

(Beta)

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