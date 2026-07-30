Uroš Trifunović produžio je ugovor sa Turk Telekomom na još godinu dana, nastavljajući uspešnu karijeru u Turskoj.
Košarka
TRIFUNOVIĆ OSTAJE U TURSKOJ! Novi ugovor za bivšeg igrača Partizana
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Srpski košarkaš Uroš Trifunović produžio je ugovor sa Turk Telekomom na još godinu dana, saopštio je klub iz Ankare.
Trifunović (25) je član Turk Telekoma od prošle godine, a tokom sezone 2025/26 u Evrokupu je prosečno beležio 8,6 poena i 2,4 skoka, dok je u turskom prvenstvu imao učinak 9,4 poena i 2,5 skokova.
Srpski košarkaš je tokom karijere igrao još i za Mladost iz Zemuna, Megu, Partizan, Tofaš i Makabi iz Tel Aviva.
On je 2018. godine sa selekcijom Srbije osvojio zlato na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina.
Turk Telekom će 29. septembra igrati protiv Tenerifa u prvom kolu Evrokupa.
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