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Srpski košarkaš Uroš Trifunović produžio je ugovor sa Turk Telekomom na još godinu dana, saopštio je klub iz Ankare.

Trifunović (25) je član Turk Telekoma od prošle godine, a tokom sezone 2025/26 u Evrokupu je prosečno beležio 8,6 poena i 2,4 skoka, dok je u turskom prvenstvu imao učinak 9,4 poena i 2,5 skokova.

Srpski košarkaš je tokom karijere igrao još i za Mladost iz Zemuna, Megu, Partizan, Tofaš i Makabi iz Tel Aviva.

On je 2018. godine sa selekcijom Srbije osvojio zlato na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina.

Turk Telekom će 29. septembra igrati protiv Tenerifa u prvom kolu Evrokupa.