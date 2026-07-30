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Američki košarkaš sa pasošem Gvineje Seku Sila novi je igrač TFT iz Skoplja, saopštio je makedonski superligaš.

Skopski klub je Sekua Silu predstavio kao "mašinu za dabl-dabl, koja iz reprezentacije Gvineje, preko ulica Njujorka, dolazi direktno u 'Tafta siti' u Skoplju".

U saopštenju TFT se navodi da je prošle sezone igrao za Keping Stars u Prvoj ligi Švedske, gde je beležio 21,6 poena i 10,7 skokova po utakmici.

Prma specijalizovanim košarkaškim sajtovima, 26-godišnji Sila, koji je rođen u Njujorku, visok je 195 centimetra i igra na pozicijama beka šutera i niskog krila.

Tokom karijere, igrao je i u Sjedinjenim Državama (NCAA), Australiji, Finskoj, Slovačkoj, Severnoj Makedoniji, Švedskoj i Dominikanskoj Republici.

Sila je diplomirao na Univerzitetu Touson 2023. godine, a igrao je za druge koledže kao što su Univerzitet Nova Sautistern i Koledž Sent Rouz.

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