NBA SUPERSTAR ODUŠEVIO SRPSKOG BISERA! Pozvao ga u svoj kamp, trenirali zajedno, a onda je usledila poruka koja je sve oduševila!
Nikola Kusturica dobio je poziv koji se ne dobija svaki dan!
Jedan od najboljih igrača sveta, Janis Adetokumbo, otvorio mu je vrata svog trening kampa i pružio priliku da radi rame uz rame sa NBA megazvezdom.
Kusturica je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa grčkom superzvezdom, a posebnu pažnju privukao je opis koji govori koliko je impresioniran susretom.
"Veliki igrač i još veći čovek", napisao je mladi košarkaš uz fotografiju sa Janisom, čime je jasno stavio do znanja koliko mu znači iskustvo rada sa jednim od najvećih igrača današnjice.
Janis je poznat po tome da tokom leta organizuje individualne treninge i okuplja igrače oko sebe, a prilika da mladi talenti rade sa njim smatra se velikim korakom u njihovom razvoju.
Kusturica je već neko vreme u centru pažnje košarkaške javnosti. Njegove igre i potencijal izazvali su veliki interes, a pojedini ga nazivaju jednim od najzanimljivijih mladih evropskih prospekata svoje generacije.
Sada je dobio i svojevrsni "pečat" od Janisa - poziv jednog od najboljih košarkaša planete da zajedno treniraju.