Slušaj vest

Nikola Kusturica dobio je poziv koji se ne dobija svaki dan!

Jedan od najboljih igrača sveta, Janis Adetokumbo, otvorio mu je vrata svog trening kampa i pružio priliku da radi rame uz rame sa NBA megazvezdom.

Kusturica je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa grčkom superzvezdom, a posebnu pažnju privukao je opis koji govori koliko je impresioniran susretom.

"Veliki igrač i još veći čovek", napisao je mladi košarkaš uz fotografiju sa Janisom, čime je jasno stavio do znanja koliko mu znači iskustvo rada sa jednim od najvećih igrača današnjice.

Nikola Kusturica
Nikola Kusturica i Janis Adetokumbo Foto: Instagram

Janis je poznat po tome da tokom leta organizuje individualne treninge i okuplja igrače oko sebe, a prilika da mladi talenti rade sa njim smatra se velikim korakom u njihovom razvoju.

Kusturica je već neko vreme u centru pažnje košarkaške javnosti. Njegove igre i potencijal izazvali su veliki interes, a pojedini ga nazivaju jednim od najzanimljivijih mladih evropskih prospekata svoje generacije.

Biser srpske košarke - čudesni Nikola Kusturica Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sada je dobio i svojevrsni "pečat" od Janisa - poziv jednog od najboljih košarkaša planete da zajedno treniraju.

Ne propustiteKošarkaPA, OVO JE HIT! LEJKERSI DOLAZE U SLOVENIJU! Da, dobro ste pročitali... Dončić raspametio celu naciju, pogledajte kakav je SPEKTAKL organizovao!
Džekson Hejs, Luka Dončić, LA Lejkers, NBA
KošarkaŠTETA! ORLIĆI PALI POSLE PREOKRETA: Ništa od četvrtfinala Evrobasketa - juniori poraženi od Grčke
juniori
KošarkaUH, KAKVA TRKA ZA NBA ASA - PARTIZAN I REAL ŽELE BIVŠEG IGRAČA GOLDEN STEJTA! Sada je on na potezu, svi se pitaju koga će izabrati?
Lester Kinjones
KošarkaLEJKERSI STIŽU KOD DONČIĆA: Posle odlaska Lebrona sve se vrti oko Slovenca!
Luka Dončić

00:13
Nikola Kusturica Izvor: X