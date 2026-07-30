Slušaj vest

Nikola Kusturica dobio je poziv koji se ne dobija svaki dan!

Jedan od najboljih igrača sveta, Janis Adetokumbo, otvorio mu je vrata svog trening kampa i pružio priliku da radi rame uz rame sa NBA megazvezdom.

Kusturica je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa grčkom superzvezdom, a posebnu pažnju privukao je opis koji govori koliko je impresioniran susretom.

"Veliki igrač i još veći čovek", napisao je mladi košarkaš uz fotografiju sa Janisom, čime je jasno stavio do znanja koliko mu znači iskustvo rada sa jednim od najvećih igrača današnjice.

Nikola Kusturica i Janis Adetokumbo Foto: Instagram

Janis je poznat po tome da tokom leta organizuje individualne treninge i okuplja igrače oko sebe, a prilika da mladi talenti rade sa njim smatra se velikim korakom u njihovom razvoju.

Kusturica je već neko vreme u centru pažnje košarkaške javnosti. Njegove igre i potencijal izazvali su veliki interes, a pojedini ga nazivaju jednim od najzanimljivijih mladih evropskih prospekata svoje generacije.

1/9 Vidi galeriju Biser srpske košarke - čudesni Nikola Kusturica Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sada je dobio i svojevrsni "pečat" od Janisa - poziv jednog od najboljih košarkaša planete da zajedno treniraju.