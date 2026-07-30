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Iskusni plejmejker potpisao je trogodišnji ugovor sa "zelenima", koji su dugo radili na njegovom angažmanu i na kraju uspeli da ga dovedu iz Žalgirisa. Prema ranijim navodima, Fransisko će u Atini zarađivati oko 3,5 miliona evra po sezoni.

Dolaskom u Panatinaikos, 29-godišnji Francuz ponovo će deliti svlačionicu sa reprezentativnim saigračima Matijasom Lesorom, Mustafom Falom i Geršonom Jabuseleom, sa kojima je već nastupao u dresu Francuske.

Fransisko iza sebe ima sjajnu sezonu u Evroligi. U dresu Žalgirisa je tokom sezone 2025/26 odigrao 42 utakmice i prosečno beležio 16,5 poena, 2,9 skokova i 6,5 asistencija, čime se svrstao među najbolje plejmejkere elitnog evropskog takmičenja.

Pre dolaska u Panatinaikos nastupao je za Metropolitan, Pariz, Roan, Manresu, Peristeri, Bajern i Žalgiris, a sada će pokušati da sa atinskim klubom napadne sam vrh Evrolige.