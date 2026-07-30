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Utakmica je počela prilično izjednačeno, posle pet minuta igre bilo je 11:10 za Srbiju. Igralo se neko vreme koš za koš, da bi se naši momci u završnici prve deonice odlepili na 27:20.

Uhvatili su Bugari priključak na početku druge četvrtine i smanjili na 25:28, ali je Bjelić ponovo trojkom podigao na 33:25. Držali su izabranici trenera Ocokoljića jednocifrenu prednost do poluvremena, kada je bilo 41:35.

Srbija U18 - Danska U18 Foto: FIBA

Došli smo u uvodnim minutima trećeg perioda i do dvocifrenog viška (46:35), koji je zatim rastao. Nisu Bugari imali više snage, a ni kvaliteta, da pariraju našem timu, pa je u 25. minutu posle poena odličnog Gnjata bilo 58:35 zahvaljujući seriji 17:0. U ovom periodu igre već je ishod bio potpuno jasan, a na poslednju pauzu Srbija je otišla sa nedostižnih „plus 30“ – 71:41.

Četvrta četvrtina je bila samo rutinsko odrađivanje posla za naše juniore, koji su na kraju više nego ubedljivo slavili.

Gnjato je bio najefikasniji u našem timu sa 23 poena (6 sk), Bjelić i Roganović su postigli po 13, a Šušić 11 poena.

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