ZBOG ČEGA JE PROPAO JEDAN OD NAJVEĆIH TRANSFERA U ISTORIJI NBA LIGE?! Legenda otkrila detalje: "Preko toga nije mogao da pređe..."
Iako je odjeknula vest da će Lebron Džejms u narednoj sezoni nositi dres Filadelfije, i to za znatno manju platu u odnosu na prethodnu godinu, prava bura podigla se oko potencijalnog transfera koji se na kraju nije realizovao. Reč je o njegovom prelasku u Golden Stejt Voriorse.
Drejmond Grin je dao sve od sebe kako bi svog bliskog prijatelja doveo u San Francisko. Ugovor nije produžavao na vreme, izdejvostvovao je odlične finansijske uslove, ali utisak je da bi sve to menjao samo da je "Kralj" zadužio opremu Voriorsa.
Istorija kao nepremostiva prepreka
Iskusni krilni centar otvoreno je govorio o razlozima zbog kojih Džejms na kraju ipak nije obukao dres Golden Stejta:
"Kada pogledate celu situaciju sa Golden Stejtom, mislim da Lebron jednostavno nikada nije uspeo da pređe preko svega što se dešavalo u prošlosti - i to potpuno razumem. Svi smo znali da je to najveća kočnica. Problem nije bio u ekipi, organizaciji niti bilo čemu sličnom, već u istoriji", izjavio je Grin, pa dodao:
"Živimo u eri gde svako ima potrebu da nešto komentariše. Da je došao kod nas, bio bi pod stravičnim udarom kritika. Pričalo bi se: 'Morao je da pobegne kod njih, morao je da se spaja sa Stefom'. Ubeđen sam da je to presudno uticalo na njegovu odluku i da su Voriorsi upravo zbog toga ostali bez Lebrona."
Rivalstvo koje je obeležilo jednu eru
Podsećanja radi, nakon povratka u Klivlend 2014. godine, Džejms je predvodio Kavalirse do četiri uzastopna NBA finala. U sva četiri okršaja rival im je bio upravo Golden Stejt, čime je stvoreno jedno od najvećih rivalstava moderne košarke protiv Karija, Grina, Tompsona, a kasnije i Durenta.
Nezaboravno finale iz 2016. godine ostalo je upisano u istoriji kada je Lebron preokrenuo zaostatak od 1-3 i doneo Klivlendu prvu šampionsku titulu.
Ključni trenutak te serije bila je suspenzija Drejmonda Grina u petoj utakmici zbog udaranja Džejmsa u prethodnom meču. Mnogi analitičari i danas smatraju da je taj potez promenio tok NBA istorije - da Grin nije suspendovan, pitanje je da li bi Klivlend došao do prstena, a samim tim i da li bi Kevin Durent te jeseni pojačao Voriorse.
Nakon dolaska Durenta, Golden Stejt je rutinski savladao Klivlend u naredna dva finala, a KD je oba puta doneo trofej najkorisnijeg igrača serije (MVP). Ako je verovati Grinu, te rane i istorijske razmirice Džejms jednostavno nije mogao da preboli.
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