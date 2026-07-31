Slušaj vest

Iako je odjeknula vest da će Lebron Džejms u narednoj sezoni nositi dres Filadelfije, i to za znatno manju platu u odnosu na prethodnu godinu, prava bura podigla se oko potencijalnog transfera koji se na kraju nije realizovao. Reč je o njegovom prelasku u Golden Stejt Voriorse.

Drejmond Grin je dao sve od sebe kako bi svog bliskog prijatelja doveo u San Francisko. Ugovor nije produžavao na vreme, izdejvostvovao je odlične finansijske uslove, ali utisak je da bi sve to menjao samo da je "Kralj" zadužio opremu Voriorsa.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Istorija kao nepremostiva prepreka

Iskusni krilni centar otvoreno je govorio o razlozima zbog kojih Džejms na kraju ipak nije obukao dres Golden Stejta:

"Kada pogledate celu situaciju sa Golden Stejtom, mislim da Lebron jednostavno nikada nije uspeo da pređe preko svega što se dešavalo u prošlosti - i to potpuno razumem. Svi smo znali da je to najveća kočnica. Problem nije bio u ekipi, organizaciji niti bilo čemu sličnom, već u istoriji", izjavio je Grin, pa dodao:

"Živimo u eri gde svako ima potrebu da nešto komentariše. Da je došao kod nas, bio bi pod stravičnim udarom kritika. Pričalo bi se: 'Morao je da pobegne kod njih, morao je da se spaja sa Stefom'. Ubeđen sam da je to presudno uticalo na njegovu odluku i da su Voriorsi upravo zbog toga ostali bez Lebrona."

1/6 Vidi galeriju Drejmond Grin Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Rivalstvo koje je obeležilo jednu eru

Podsećanja radi, nakon povratka u Klivlend 2014. godine, Džejms je predvodio Kavalirse do četiri uzastopna NBA finala. U sva četiri okršaja rival im je bio upravo Golden Stejt, čime je stvoreno jedno od najvećih rivalstava moderne košarke protiv Karija, Grina, Tompsona, a kasnije i Durenta.

Nezaboravno finale iz 2016. godine ostalo je upisano u istoriji kada je Lebron preokrenuo zaostatak od 1-3 i doneo Klivlendu prvu šampionsku titulu.

Ključni trenutak te serije bila je suspenzija Drejmonda Grina u petoj utakmici zbog udaranja Džejmsa u prethodnom meču. Mnogi analitičari i danas smatraju da je taj potez promenio tok NBA istorije - da Grin nije suspendovan, pitanje je da li bi Klivlend došao do prstena, a samim tim i da li bi Kevin Durent te jeseni pojačao Voriorse.

Nakon dolaska Durenta, Golden Stejt je rutinski savladao Klivlend u naredna dva finala, a KD je oba puta doneo trofej najkorisnijeg igrača serije (MVP). Ako je verovati Grinu, te rane i istorijske razmirice Džejms jednostavno nije mogao da preboli.

BONUS VIDEO: