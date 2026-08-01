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Američki košarkaš Lesli Vorner najnovije je pojačanje MZT Skoplje, saopštio je makedonski šampion.

Kako se navodi, 28-godišnji Voren je iskusan krilni košarkaš koji iza sebe ima bogato evropsko iskustvo i "važi za odličnog strelca i skakača, zbog čega često završava utakmice sa dabl-dabl učinkom".

Posle četiri godine na Univerzitetu Rio Grande, prvi angažman na Starom kontinentu bio je u austrijskom Gracu u sezoni 2021/22, koju je završio u britanskom klubom Njukasl.

Zatim je igrao za austrijski Kapfenberg, češke klubove Slaviju iz Praga i Usti nad Labem i grčki Koroivos, a prošle sezone branio boje litvanskog prvoligaša Jonave.

Vorner je treće međunarodno pojačanje MZT Skoplje za novu sezonu, nakon njegovog zemljaka Noe Farahana i bosanskog centra Emira Krajinića.

Ugovore imaju i Damjan i Vojdan Stojanovski, Andrej Maslinko, Andrej Andonoski, kao i povratnici Luka Stojanovski i Nikola Vasilevski.

Košarkaši trenera Vaska Atanasova u narednoj sezoni takmičiće se u nacionalnom prvenstvu Severne Makedonije, regionalnoj ABA2 ligi i Fiba Evrokupu.