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Jedan od najvećih letnjih transfera u evropskoj košarci dobio je i zvaničnu potvrdu. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja i zvanično je postao novi član Klivlend Kavalirsa, čime se posle nekoliko godina vraća u NBA ligu.

Hezonja je ovog leta iznenadio košarkašku javnost odlukom da napusti Real Madrid, iako je sa španskim velikanom imao važeći ugovor. Kako bi realizovao povratak u najjaču ligu sveta, hrvatski košarkaš platio je izlaznu klauzulu i odlučio da karijeru nastavi u Sjedinjenim Američkim Državama.

1/7 Vidi galeriju Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nedugo nakon informacije da će potpisati za Klivlend, pojavile su se spekulacije da bi franšiza iz Ohaja mogla da raskine njegov ugovor i oslobodi mesto u rosteru. Ipak, te priče za sada nisu dobile potvrdu.

Naprotiv, Klivlend je ozvaničio dolazak hrvatskog košarkaša, koji će dobiti novu priliku da se dokaže u NBA ligi.

Hezonja je već nastupao u najjačem prvenstvu sveta nakon što je 2015. godine izabran kao peti pik na NBA draftu. Tokom prvog mandata nosio je dresove Orlando Medžika, Njujork Niksa i Portland Trejl Blejzersa, pre nego što se vratio u Evropu.

Po povratku na Stari kontinent nastupao je za Panatinaikos, Uniks i Real Madrid, sa kojim je osvojio brojne trofeje i izrastao u jednog od najboljih krilnih igrača Evrolige. Tokom prethodnih prelaznih rokova često se dovodio u vezu sa Partizanom, ali do saradnje nikada nije došlo.

Iako je njegov potpis sada i zvanično potvrđen, ostaje da se vidi kakav će biti Hezonjin status u Klivlendu i da li će uspeti da izbori mesto u rotaciji ekipe koja ima visoke ambicije u predstojećoj NBA sezoni.

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