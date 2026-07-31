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Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović započeo je pripreme za svoju jubilarnu desetu NBA sezonu, koju će odigrati u dresu Hjuston Roketsa. Iskusni bek trenutno se nalazi u Crnoj Gori, gde trenira i priprema se za nove izazove u najjačoj ligi sveta.

Bogdanović je u Igalu razgovarao sa lokalnom televizijom Herceg Novog, a tom prilikom prisetio se lepih trenutaka iz prošlosti koji ga vezuju za Crnu Goru. Ipak, jedna od glavnih tema bio je njegov potencijalni povratak u Partizan.

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Tokom ovog leta ponovo su se pojavile spekulacije da bi srpski reprezentativac mogao da se vrati u klub u kojem je napravio prve velike korake, ali je Bogdanović odlučio da nastavi NBA karijeru i potpisao za Hjuston.

Ipak, ljubav prema crno-belima nije skrivao.

- Mašta je uvek tu. Ako si jednom bio u Partizanu, uvek si u Partizanu. Dok god si u karijeri, Partizan želi da vrati svoje bivše igrače jer zna koliko su se dali tom klubu. Partizan je posebno mesto, a gde će nas put naneti - videćemo. Sada sam potpisao za Hjuston i moja glava je u potpunosti tamo - rekao je Bogdanović.

Srpski košarkaš istakao je da trenutno ne razmišlja previše o budućnosti i eventualnom povratku u Evropu, već da je potpuno fokusiran na narednu NBA sezonu.

1/15 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

- Ne mogu da razmišljam o tome šta će biti za dve, tri ili četiri godine. Za ovu sezonu očekujem pre svega da budem zdrav, da napravimo timski uspeh i da dođem u priliku da se borim za NBA prsten. To bi bio ogroman korak napred - poručio je kapiten Srbije.

Bogdanović je karijeru počeo u Partizanu, gde je stekao afirmaciju pod vođstvom Duška Vujoševića, pre nego što je preko Fenerbahčea stigao do NBA lige. Već godinama je jedan od najvažnijih srpskih igrača u svetu košarke, a naredna sezona u dresu Hjustona biće njegova deseta u najjačoj ligi sveta.

Iako povratak u Partizan trenutno nije tema, Bogdanove reči jasno pokazuju da veza sa crno-belima i dalje postoji i da mogućnost povratka jednog dana nije isključena.

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