Mario Hezonja se nakon šest godina vraća u NBA, a njegov povratak u Klivlend donosi nova uzbuđenja. Pročitajte više o njegovim osećanjima.
iskreno
OGLASIO SE MARIO HEZONJA: Nakon dosta problema vratio se u NBA!
Slušaj vest
Novi košarkaš KlivlendaMario Hezonja prokomentarisao je dolazak u Ohajo.
Hezonja se nakon tačno šest godina vraća u NBA ligu, gde je nastupao od 2015. do 2020.
Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Nakon toga je igrao za Panatinaikos, Uniks i Real Madrid, gde je proveo tri sezone.
- Nikad nisam voleo način na koji sam otišao iz NBA, ali ovih pet godina je bilo upravo ono što sam želeo i što mi je bilo potrebno - napisao je Hezonja i dodao:
- Neverovatno sam srećan što moje novo poglavlje počinje sa Kavsima, timom i organizacijom koju sam uvek obožavao i poštovao.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši