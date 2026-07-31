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Novi košarkaš KlivlendaMario Hezonja prokomentarisao je dolazak u Ohajo.

Hezonja se nakon tačno šest godina vraća u NBA ligu, gde je nastupao od 2015. do 2020.

Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon toga je igrao za Panatinaikos, Uniks i Real Madrid, gde je proveo tri sezone.

- Nikad nisam voleo način na koji sam otišao iz NBA, ali ovih pet godina je bilo upravo ono što sam želeo i što mi je bilo potrebno - napisao je Hezonja i dodao:

- Neverovatno sam srećan što moje novo poglavlje počinje sa Kavsima, timom i organizacijom koju sam uvek obožavao i poštovao.

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