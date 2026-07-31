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Srpski košarkaš Filip Petrušev otkrio je da je tokom prethodne sezone vodio veliku borbu sa povredom kolena, zbog koje je često igrao uprkos jakim bolovima, a sada je fokusiran na potpuni oporavak kako bi spreman dočekao početak nove evroligaške sezone.

U velikom intervjuu za "Meridian TV", reprezentativac Srbije priznao je da mu je ustanovljeno oštećenje hrskavice trećeg stepena, što je ozbiljan problem za igrača njegovih godina.

1/5 Vidi galeriju Filip Petrušev Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

– Zdravlje je bolje. Ove sezone imao sam mnogo problema sa desnim kolenom, koje mi već nekoliko godina pravi smetnje. Sve se akumuliralo i ispostavilo se da imam ozbiljnije oštećenje. Reč je o oštećenju hrskavice trećeg stepena, a već na četvrtom hrskavice praktično nema. To nije nimalo naivna situacija – rekao je Petrušev.

Istakao je da je zbog povrede propustio deo sezone, ali i da je često igrao uprkos savetima lekara.

– Ovo je prvo leto da zaista imam vremena za odmor. Igrao sam pod injekcijama, tabletama i bandažama. Dugo sam bežao od problema jer nikada nisam mogao da kažem da neću da igram. Nisam mogao da prihvatim prvu dijagnozu da moram da mirujem dva meseca, želeo sam da budem na terenu – rekao je srpski centar.

Petrušev je dodao da je završio terapije i da veruje kako će biti spreman za početak nove sezone.

Govoreći o prethodnoj sezoni u Crvenoj zvezdi, priznao je da mu je upravo neuspeh u Evroligi jedan od najvećih žalova u karijeri.

– Izuzev Olimpijskih igara, najveći žal u karijeri mi je ta sezona u Zvezdi. Pre Kupa bili smo u samom vrhu, a ni danas ne znam šta se dogodilo posle toga. Kao da više ništa nije bilo isto. Gubili smo utakmice koje smo morali da dobijemo, a povreda Džoela Bolomboja promenila je sve. Uveren sam da bismo igrali plej-of Evrolige da je ostao zdrav – poručio je Petrušev.

Osvrnuo se i na odlazak iz Olimpijakosa, istakavši da ne žali zbog odluke da napusti Pirej.

– Odlazak je bio najbolje rešenje, posebno kada je stigao Saša Vezenkov. Posle odlične sezone u Zvezdi uspeo sam da izborim bolji ugovor u Dubaiju – rekao je srpski reprezentativac.

Petrušev je otkrio i da je prošlog leta bio blizu prelaska u druge evropske klubove, ali da su pregovori propali zbog negativnih informacija koje su o njemu kružile.

– Drugi timovi su dobili loše informacije o meni i zbog toga su odustali. Dubai je bio jedini klub koji mi je verovao – otkrio je Petrušev.

Govoreći o reprezentaciji Srbije, istakao je da ga raduje saradnja sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem i da veruje u uspehe nacionalnog tima.

– Neprestano sam u kontaktu sa selektorom. Doneo je novu energiju i izgradili smo pravi kult reprezentacije. Svesni smo kvaliteta koji imamo i uveren sam da ćemo iz godine u godinu izgledati sve bolje – rekao je Petrušev.

Na kraju je priznao da i dalje sanja povratak u NBA ligu.

– Nisam imao sreće u prvom mandatu. Verujem da bih se snašao u NBA i ne želim da jednog dana razmišljam kako sam mogao da se vratim, a nisam pokušao – zaključio je Filip Petrušev.

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