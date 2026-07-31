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Mijatović je u razgovoru za Index.hr otkrio da je trenerski put počeo veoma rano, kada ga je sa samo 25 godina Neven Spahija pozvao u stručni štab Cibone.

„Neven je imao drugačiju viziju i pružio mi je priliku u klubu koji je tada bio među najboljima u Evropi. Bio sam mlađi od pola ekipe, ali sam dobio ogromno poverenje“, rekao je Mijatović.

Ubrzo je usledio angažman u reprezentaciji Hrvatske, a zatim i saradnja sa nekim od najcenjenijih evropskih stručnjaka, među kojima su Neven Spahija, Jasmin Repeša, Velimir Perasović, Josip Vranković, Dušan Ivković i Ergin Ataman.

Najveći uspeh ostvario je u Anadolu Efesu, gde je prošao gotovo sve trenerske funkcije – od pomoćnika do prvog trenera. Sa turskim velikanom osvojio je dve uzastopne titule Evrolige (2021. i 2022. godine), kao i tri šampionske titule u Turskoj.

Jedan od najtežih trenutaka u njegovoj karijeri dogodio se 2010. godine, kada je kao glavni trener Cibone izgubio finale ABA lige od Partizana na neverovatan način.

Meč je ostao upamćen po čuvenoj trojci Dušana Kecmana preko celog terena za pobedu crno-belih.

Govoreći o finalu ABA lige iz 2010. godine, priznao je da ga taj poraz i danas boli.

„To je jedini trenutak u životu kada sam pomislio da je potreban VAR. Inače nisam pristalica toga, ali taj poraz je jedan od najbolnijih u mojoj karijeri“, rekao je Mijatović.

Ipak, smatra da ga je upravo taj poraz učinio boljim trenerom.

„Košarka vas nauči da se sve može promeniti u jednoj sekundi. Protiv Partizana smo izgubili na neverovatan način, ali sam kasnije i sam doživeo velike pobede u završnicama. Sa Efesom smo osvojili Evroligu šutem u poslednjim trenucima, tako da ne mogu da gledam samo jednu stranu medalje. Takva iskustva su me mnogo naučila“, zaključio je hrvatski stručnjak.

1/6 Vidi galeriju Kecman u dresu Partizana Foto: Printskrin, Kurir

(Kurir sport/Index.hr)