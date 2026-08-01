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Pomoćni trener u stručnom štabu reprezentacije Srbije i šef struke Lokomotive Kubanj, Tomislav Tomović, izneo je utiske o dosadašnjem radu pod vođstvom selektora Dušana Alimpijevića, istakavši ogromno zadovoljstvo i ponos što je dobio priliku da bude deo nacionalnog tima, a pohvalio je i jednog od najboljih igrača planete, Nikolu Jokića.

Tomović se osvrnuo na sjajnu atmosferu i metodologiju rada koju je postavio Alimpijević, naglasivši da ga odnos i energija unutar ekipe dodatno motivišu.

Tomislav Tomović član stručnog štaba srpske košarkaške reprezentacije Foto: KSS

"Dušan je okupio sjajne ljude i trenere. Naš odnos unutar stručnog štaba zasnovan je na poverenju i iskrenosti. Mislim da smo na dobrom putu, a prvi kvalifikacioni prozor pokazao je kakvu energiju imamo kao tim", pojasnio je Tomović u razgovoru za BasketballSphere i dodao je da je rad u reprezentaciji za njega najveće priznanje u karijeri.

O Nikoli Jokiću: Nije slučajno najbolji na svetu

Nekadašnji trener u mlađim kategorijama Crvene zvezde i Mege posebno se dotakao prve zvezde tima i Denver Nagetsa, Nikole Jokića, ne krijući oduševljenje njegovim odnosom prema nacionalnom dresu i radnoj etici.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Ne postaje se najbolji igrač na svetu slučajno. Kod njega se vidi koliko je posvećen svakom detalju - od treninga i oporavka do svih stvari koje čine vrhunskog sportistu. On svojim primerom pokazuje kako treba da se radi i ponaša", istakao je Tomović.

Prema njegovim rečima, takav pristup prve zvezde ekipe preliva se na čitavu svlačionicu.

"Kada najbolji igrač na svetu dolazi potpuno posvećen ekipi i stavlja se u funkciju reprezentacije, svi ostali prirodno prate taj nivo energije i odgovornosti. To svima olakšava posao", rekao je Tomović.

Za kraj, 43-godišnji stručnjak je podvukao da ga je od svega najviše impresionirala Jokićeva prizemnost, uprkos svim uspesima i statusu koji uživa u svetskoj košarci.

"Nikola je potpuno normalan momak, prirodno komunicira sa svima i sa velikom čašću prihvata dolazak u reprezentaciju. Kada imate priliku da radite sa takvim čovekom, to je zaista posebno iskustvo", zaključio je Tomović.

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