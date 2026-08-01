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Šampion Francuske u košarci, Monako, saopštio je da je Košarkaški savez Francuske odbio njegovu žalbu na ranije izrečenu meru izbacivanja iz lige zbog finansijskih problema.

Monako nije dostavio neophodnu finansijsku dokumentaciju pa se neće takmičiti u prve dve profesionalne lige Francuske.

"Klub trenutno razmatra mogućnost ulaganja žalbe Francuskom nacionalnom olimpijskom i sportskom komitetu kako bi osporio ovu odluku i dobio dozvolu za učešće u takmičenjima fracuskog prvenstva u sezoni 2026/27. Monako takođe želi da izrazi iskrenu zahvalnost institucijama Kneževine Monako, kao i svima onima koji nastavljaju da podržavaju proces restrukturiranja kluba i njegove napore da ispuni sve regulatorne zahteve", naveo je Monako.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Klub iz Kneževine je pre mesec dana osvojio titulu šampiona Francuske, a pored toga, u sezoni 2025/26 je uzeo još tri domaća trofeja.
Zbog finansijskih problema Monako će sledeće sezone igrati u Evrokupu, umesto u Evroligi.

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