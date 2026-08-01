TUŽNO: Evroligaš izbačen iz lige! Prošle sezone je bio na fajnal-foru, a sada PRED KOLAPSOM
Šampion Francuske u košarci, Monako, saopštio je da je Košarkaški savez Francuske odbio njegovu žalbu na ranije izrečenu meru izbacivanja iz lige zbog finansijskih problema.
Monako nije dostavio neophodnu finansijsku dokumentaciju pa se neće takmičiti u prve dve profesionalne lige Francuske.
"Klub trenutno razmatra mogućnost ulaganja žalbe Francuskom nacionalnom olimpijskom i sportskom komitetu kako bi osporio ovu odluku i dobio dozvolu za učešće u takmičenjima fracuskog prvenstva u sezoni 2026/27. Monako takođe želi da izrazi iskrenu zahvalnost institucijama Kneževine Monako, kao i svima onima koji nastavljaju da podržavaju proces restrukturiranja kluba i njegove napore da ispuni sve regulatorne zahteve", naveo je Monako.
Klub iz Kneževine je pre mesec dana osvojio titulu šampiona Francuske, a pored toga, u sezoni 2025/26 je uzeo još tri domaća trofeja.
Zbog finansijskih problema Monako će sledeće sezone igrati u Evrokupu, umesto u Evroligi.