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Ženska U18 košarkaška reprezentacija Srbije porazom je otvorila Evropsko prvenstvo u Švedskoj.

Selekcija Miljane Bojović je u prvoj utakmici u okviru grupe D izgubila od Poljske sa 52:73 (15:26, 6:23, 16:9, 15:17).

1/7 Vidi galeriju Juniorska ženska košarkaška reprezentacija Srbije Foto: FIBA

Naš tim u nedelju od 18.15 časova igra protiv Letonije, dok će Poljska od 15.30 časova za rivala imati Hrvatsku.

Srbiju je skupo koštalo loše prvo poluvreme. Posle ujednačenog početka, već posle dva minuta utakmica je bila prekinuta 20-tak minuta zbog tehničkih problema sa semaforom. U nastavku je Poljska vrlo brzo stigla do dvocifrene prednosti - 6:17 u 6. minutu.

Poljska je na krilima dobre prve četvrtine odigrala u istom ritmu i drugu četvrtinu, pa je na poluvremenu imala prednost - 21:49.

Srbija se probudila u nastavku i rešila drugo poluvreme u svoju korist, ali to nije bilo dovoljno da se ugrozi prednost rivala.

U našem timu najefikasnija sa 10 poena bila je Anastasija Jovanov. Po osam poena su postigle Nevena Petrović (5 sk), Milica Mazić (3 sk) i Ana Mutavdžić.