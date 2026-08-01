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Hrvatska košarkaška reprezentacija do 18 godina nije uspela da se plasira u A diviziju na Evropskom prvenstvo.

Hrvatska je u Rijeci izgubila u četvrtfinalu od Poljske sa 68:66.

I to na način koji se viđa jednom u 100 godina.

Hrvatska je poenima Zdravka Perića 63 sekunde pre kraja povela sa 66:59. Činilo se da je meč prelomljen. Još kada je Sviridovič 43 sekunde pre kraja promašio dva od tri bacanja, praktično je sve bilo rešeno. A onda neverovatan preokret.

Hrvatska je propustila još nekoliko prilika da reši meč. Poslednji put tri sekunde pre kraja kada je trebalo da izvede loptu iz auta pri vođstvu 66:65. Šime Grbin je, međutim, loše uveo loptu, Sviridovič je osvojio loptu, a onda iz okreta iz ugla uz zvuk sirene pogodio trojku za pobedu.

Poljska u polufinalu igra protiv Belgije, a tri prvoplasirane ekipe plasiraće se u A diviziju.