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Beogradska arena je eksplodirala, a nekoliko trenutaka kasnije prava fešta preselila se iza kulisa!

Uroš Medić je za samo 30 sekundi završio posao protiv Amerikanca Danijela Rodrigeza i ostvario jednu od najvećih pobeda u karijeri na istorijskom prvom UFC događaju u Srbiji. Međutim, pravi spektakl nastavljen je nakon borbe – u svlačionici.

Srpskog borca su posle trijumfa sačekali brojni prijatelji i poznata lica iz sveta sporta. Uz Medića su bili Nikola Jović, Boban Marjanović, Nikola Đurišić, ali i Aleksandar Rakić, koji je nešto ranije u večeri slavio protiv Marčina Tubure.

Snimci iz svlačionice brzo su se proširili društvenim mrežama, a na njima se vidi atmosfera puna emocija, osmeha i ponosa. Srpski sportisti zajedno su proslavili noć u kojoj je Medić ostavio trag u UFC istoriji.

Posebnu pažnju privuklo je koliko je podrška značila Mediću, koji je pred domaćom publikom dobio dodatni vetar u leđa. Posle spektakularnog nokauta usledio je i veliki bonus - UFC ga je nagradio sa 100.000 dolara za jedan od najboljih nastupa večeri.

1/4 Vidi galeriju Uroš Medić Foto: Printskrin

Medić je tako kompletirao savršenu noć: pobeda pred punom Arenom, podrška velikih srpskih sportista i nagrada koja će se dugo pamtiti.

Prvi UFC u Srbiji doneo je mnogo razloga za slavlje, a Uroš Medić se iz Beograda vratio kao jedan od najvećih junaka istorijske priredbe.