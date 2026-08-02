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Promene u stručnom štabu Srbije pred nastavak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo!

Selektor Dušan Alimpijević odlučio je da osveži svoj tim saradnika, a kako saznaje Mozzart Sport, u reprezentaciju stiže Marko Barać, doskorašnji trener turskog Bašakšehira.

Razlog za promenu je jasan - veliki broj Alimpijevićevih saradnika neće moći da bude uz "orlove" tokom avgustovskog prozora zbog obaveza u klubovima koje vode.

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Pored Baraća, reprezentaciji će se priključiti i Stevan Mijović iz AEK-a, dok će Tomislav Tomović, Vladimir Jovanović i Milenko Bogićević ovog puta morati da se posvete pripremama svojih klubova.

Barać je iza sebe ostavio sezonu za pohvalu, ali mu to nije bilo dovoljno da sačuva posao. Sa Bašakšehirom je napravio veliki iskorak, stigao do polufinala prvenstva Turske i bio na korak od finala, ali je klub iz Istanbula ipak odlučio da mu uruči otkaz. Zanimljivo, njegov tim je u borbi za finale zaustavio upravo Dušan Alimpijević, koji je kasnije Baraća pozvao u stručni štab reprezentacije Srbije.

Marko Barać Foto: Starsport

Ni Evrokup nije prošao bez velike drame. Bašakšehir je u polufinalu eliminisao Baraćev tim sa 2:0 u seriji, ali je srpski stručnjak i pored toga ostavio odličan utisak.

Ipak, uprava kluba odlučila je da promeni trenera. Barać je napustio Istanbul, a na njegovo mesto stigao je još jedan srpski stručnjak – Aleksandar Đorđević.

Sada će Barać svoje znanje staviti u službu reprezentacije Srbije, koja ulazi u veoma važan period.

"Orlovi" će 28. avgusta protiv Islanda nastaviti put ka Mundobasketu. Srbija trenutno zauzima treće mesto u grupi J sa skorom 4-2, iza maksimalne Turske (6-0) i Italije (5-1).

Iza Srbije se nalaze Litvanija i Island sa po tri pobede i tri poraza, dok je Bosna i Hercegovina na učinku 2-4.

Cilj je jasan – plasman na veliko takmičenje, a Alimpijević je odlučio da uz sebe ima još jedno kvalitetno srpsko trenersko ime.