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Košarka ponekad napiše neverovatne priče, a jedna takva viđena je na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina.

Reprezentacija Hrvatske doživela je pravi sportski šok u četvrtfinalu B divizije. Imali su "vatreni" sve u svojim rukama, ali su uspeli da prokockaju prednost koja je delovala nedostižno - sedam poena razlike na samo 48 sekundi pre kraja!

Hrvatska je protiv Poljske imala vođstvo 66:59 i već se činilo da je mesto u polufinalu obezbeđeno. A onda je usledila neverovatna serija protivnika i potpuni raspad u završnici.

Poljaci su prvo dobili slobodna bacanja i iskoristili jedno. Hrvatska je imala loptu i priliku da mirno potroši vreme, ali je usledio veliki problem - izgubljen posed.

Kazna je stigla odmah.

Poljska je pogodila trojku i prišla na samo nekoliko poena zaostatka, a nervoza je potpuno preuzela hrvatske košarkaše. Usledio je novi napad Hrvatske, ali bez poena. Na semaforu je ostalo svega šest sekundi, a prednost je bila samo tri poena.

Drama je dostigla vrhunac. Poljaci su ponovo otišli na liniju penala i pogodili oba puta, pa je Hrvatska ostala sa minimalnom prednošću.

A onda – potpuni haos!

Hrvatska je imala loptu sa nešto više od četiri sekunde do kraja i pokušala da je izvede iz svog dela terena, ali je Poljska uspela da ukrade posed.

Lopta je stigla do Huberta Sviridoviča, koji je u poslednjoj sekundi utakmice pogodio neverovatnu trojku i doneo Poljskoj trijumf za neverovatan preokret.

Na kraju – šok za Hrvatsku i eliminacija koja će se dugo pamtiti.

Vodstvo od sedam poena u poslednjih 48 sekundi pretvorilo se u jedan od najneverovatnijih poraza na ovom prvenstvu.

Poljska je slavila, a Hrvatska ostala da se pita kako je moguće izgubiti već dobijen meč.

Pogledajte ludu završnicu meča: