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1/8 Vidi galeriju Nikola Vučević blista u NBA ligi Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, Starsport/Xinhua News Agency

Sada je predsednik crveno-belih Željko Drčelić otkrio detalje cele priče i potvrdio ono o čemu se dugo pričalo – razgovori su postojali, a između dve strane postojao je i poseban dogovor.

U razgovoru za Meridian Sport, prvi čovek Zvezde govorio je o brojnim temama pred novu sezonu, a nezaobilazna tema bio je upravo crnogorski reprezentativac.

Drčelić je istakao da Vučević nije samo vrhunski košarkaš, već i veliki zvezdaš, ali da takva odluka nije bila jednostavna.

"Bilo je razgovora. Nikola je prvo odličan čovek, ali i veliki zvezdaš. To ne znači da će time automatski biti igrač Crvene zvezde. On je porodičan čovek koji već više od 20 godina živi u SAD, još od srednjoškolskih dana. Takvi koraci nisu laki i u njegovom slučaju novac apsolutno nije predstavljao nikakav faktor", rekao je Drčelić za Meridian Sport.

A onda je usledilo otkriće koje je posebno privuklo pažnju navijača.

Predsednik Zvezde potvrdio je da je sa Vučevićem postojao džentlmenski dogovor – ako ne pronađe NBA angažman, obući će crveno-beli dres.

"Mi smo imali džentlmenski dogovor da ukoliko ne bude došla ponuda iz NBA, on obuče dres Crvene zvezde. Pošto je u pitanju vrhunski sportista koji i dalje vodi računa o svom telu i karijeri, jasno je da ta vrata nisu zatvorena", poručio je Drčelić.

Ove reči ponovo su podgrejale maštu navijača.

Vučević iza sebe ima ogromno NBA iskustvo, više od decenije igra u najjačoj ligi sveta, a činjenica da nikada nije krio simpatije prema Crvenoj zvezdi dodatno je hranila priče o mogućem dolasku u Beograd.

Za sada je ostao san, ali prema rečima prvog čoveka crveno-belih – nije završena priča.