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Crvena zvezda je već zaboravila razočaranje iz prethodne sezone i krenula u stvaranje nove moćne priče!

Predsednik crveno-belih Željko Drčelić govorio je u velikom intervjuu za Meridian Sport o svemu što se dešava na Malom Kalemegdanu – od neuspešne završnice prošle takmičarske godine, preko dolaska Ibona Navara i Miloša Teodosića, pa sve do ambicioznih planova za budućnost.

Iako rezultati nisu bili onakvi kakve su navijači očekivali, prvi čovek Zvezde tvrdi da klub nije stao ni na trenutak i da su postavljeni temelji za novu sezonu.

"Crvena zvezda je sistem koji mora da živi i radi nezavisno od rezultata, iako su rezultati i trofeji nešto što se u klubu takve veličine podrazumeva. Kada delimično nemate rezultate na terenu, morate biti spremni za ono što sledi – a to je nova sezona", rekao je Drčelić za Meridian Sport.

On je naglasio da je klub napravio veliki posao u prethodnom periodu i da su temelji za novu sezonu već postavljeni.

"Igrački temelj je tu, ono što smo želeli – to smo i uspešno uradili. Poslovno-sportski temelj je bitno pojačan i ponosan sam na to. Crvena zvezda je sistem koji ne odmara, sistem koji radi 365 dana u godini".

Teodosić i Navaro - nova era na Malom Kalemegdanu

Jedan od najvećih poteza ovog leta bio je dolazak Miloša Teodosića na mesto sportskog direktora i angažovanje španskog stručnjaka Ibona Navara.

1/5 Vidi galeriju Miloš Teodosić u centru skandala Foto: KK Crvena Zvezda, Shutterstock, Kurir

Drčelić veruje da će njih dvojica zajedno sa Milanom Tomićem doneti novu energiju klubu.

"Zna se ko je Miloš Teodosić i koliko može da donese klubu u novoj ulozi. Moje skromno mišljenje – mnogo, u svakom smislu! Miloš ima ogromno iskustvo, ceo život je u košarci. Bio je u klubu, zna kako sve funkcioniše, zna i lice i naličje ovog sporta".

Za novog trenera imao je samo reči hvale.

"Novi trener će svakako doneti novu svežu krv u klub, ima ogromnu energiju, želju za uspehom i sa ogromnim motivom dolazi u Beograd. Ima svoj stil i ideju kako naš prvi tim treba da izgleda i igra".

Posebno je istakao saradnju novog stručnog štaba:

"Trio Teodosić – Tomić – Navaro će dati našem klubu novu dimenziju. Moj zadatak je da im pružim podršku u radu sa jasnim smernicama. Važno je da imamo odličan odnos".

Navaro sačuvao Zvezdin identitet

Drčelić je otkrio i zanimljiv detalj iz razgovora sa španskim trenerom.

Navaro je, kako kaže, insistirao da uz sebe ima ljude koji dobro poznaju Crvenu zvezdu.

"Ibon je insistirao na tome da mu u stručnom štabu bude što više naših ljudi – jer ko bolje razume Crvenu zvezdu i klub bolje od njih?"

Španski trener, dodao je Drčelić, želi da igračima objasni veličinu kluba i ono što Zvezda predstavlja u evropskoj košarci.

"Želi na sve načine da dočara igračima koji budu dolazili u Beograd veličinu našeg kluba, ali i jedinstveni imidž i identitet koji smo izgradili u košarkaškoj Evropi".

Pojačanja

Crvena zvezda je ovog leta povukla veliki broj poteza iza kulisa. Stigli su Kris Džons, Dejvid Kramer, Džonatan Motli, Patrik Boldvin Džunior i Vojin Medarević.

Drčelić je otkrio da ništa nije rađeno stihijski.

"Svi dogovori i angažovanja igrača realizovani su u dogovoru sa novim trenerom i u skladu sa njegovom idejom kako tim treba da izgleda i igra".

Posebno je pohvalio igrače koji su ostali u Beogradu uprkos ponudama.

"Veliki posao je napravljen već ostankom svih igrača koji su mogli da izađu iz ugovora, počev od Džereda Batlera. On je pokazao veliku privrženost i činjenicom da je produžio ugovor, ali i time da je ostao miran na neke višemilionske ponude iz Evrope".

Drčelić je poručio da posao još nije završen.

"Imamo dobar tim, ako se ukaže prilika da se dodatno pojačamo, svakako ćemo iskoristiti tu priliku".