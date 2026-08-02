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Duško Ivanović godinama važi za jednog od najstrožih trenera u evropskoj košarci, a sada je o njegovim metodama progovorio i italijanski reprezentativac Simone Fontekio.

Simone Fontekio Foto: Profimedia

Košarkaš Majami Hita otkrio je anegdotu iz dana kada je stigao u Baskoniju posle Olimpijskih igara u Tokiju, priznajući da je tada shvatio da kod crnogorskog stručnjaka nema povlašćenih.

Fontekio je u razgovoru za italijanski list "La Giornata Tipo" evocirao uspomene na leto 2021. godine, kada se sa Olimpijskih igara vratio pravo na pripreme Baskonije.

Zbog obaveza u reprezentaciji Italije zamolio je Duška Ivanovića da mu dozvoli da se nekoliko dana kasnije priključi ekipi.

"Olimpijske igre završile su se 8. avgusta, a pripreme Baskonije počinjale su dva dana kasnije. Dok sam još bio u Japanu, stidljivo sam ga pozvao i pitao da li mogu da dođem malo kasnije, jer sam morao i do Italije. Rekao mi je: "Naravno, počinjemo 10, ti dođi 12."", ispričao je Fontekio.

1/7 Vidi galeriju Duško Ivanović Foto: Starsport©

Italijan je pomislio da će posle dugog puta dobiti makar jedan dan odmora, ali ga je po dolasku u Vitoriju sačekalo potpuno drugačije iznenađenje.

Stigao sam oko ručka, a ekipa je trenirala popodne. Bio sam uveren da me posle 13 sati puta neće poslati na trening. A onda mi je rekao:

"Simone, idi na fizička testiranja. Trening je u 16, ali ćemo ga pomeriti za 18 da bi mogao da budeš sa ekipom."

Tu nije bio kraj.

Posle prvog treninga Ivanović mu je jasno stavio do znanja da kod njega nema povlašćenih, bez obzira na to što je iza sebe imao Olimpijske igre.

"Prišao mi je i rekao da za mene nema odmora. Morao sam da idem na dodatno trčanje sa kondicionim trenerom kako bih nadoknadio dane koje sam propustio. Bilo je to mistično iskustvo", priznao je italijanski košarkaš.

Koliko su Ivanovićevi treninzi ostavili utisak na Fontekija govori i poređenje sa NBA ligom.

Košarkaš Majami Hita otkrio je da ga je trener Erik Spolstra pitao da li su pripreme Hita, koje važe za jedne od najtežih u NBA, bile najnapornije u njegovoj karijeri.

"Rekao sam mu da mogu da kažem da jesu, ako će mu to biti drago. Bile su najteže u NBA, ali ne i u mom životu - poručio je Fontekio", aludirajući upravo na rad sa Duškom Ivanovićem.